Alles, was ihr zu Crimson Desert wissen müsst!

Mit dem bärbeißigen Krieger Kliff und zwei weiteren Helden erkundet ihr die wahrscheinlich schönste Open-World des Jahres!

Ihr wollt in einem Open-World-Action-Adventure nicht nur packende Abenteuer und wilde Kämpfe erleben, sondern einfach entspannt durch wunderschöne Landschaften wandern und den Sonnenaufgang hinter schneebedeckten Gipfeln am Horizont erleben? Dann ist das Single-Player Game Crimson Desert genau das Richtige für euch!

Hier erwartet euch ab dem 19. März auf PC, PS5 und Xbox ein Open-World-Action-Adventure, das euch von der ersten Sekunde an völlig in seinen Bann ziehen wird.

In der gigantischen, lebendigen Welt von Pywel erwartet euch nicht nur viel spielerische Freiheit, sondern auch ein besonders fesselndes Kampfsystem, das brachiale Nahkampf-Action fließend mit spektakulärer Elementarmagie und brachialen Wrestling-Moves kombiniert.

In diesem ausführlichen Video seht ihr all die Features des Spiels:

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Darum wird Crimson Desert das Open-World-Highlight eures Jahres

Wenn ihr wissen wollt, was euch auf eurer Reise mit dem kampferprobten Krieger Kliff noch alles erwartet, welche verrückten Fortbewegungsmittel es gibt und wann ihr endlich selbst zum Controller oder zur Maus greifen dürft, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen!

Eine gigantische, lebendige Welt

Ihr wollt große spielerische Freiheit? Die bekommt ihr hier! Die vom Krieg gezeichnete Welt Pywel besteht aus fünf massiven, völlig unterschiedlichen Regionen, die nur darauf warten, von euch bis in den letzten Winkel erkundet zu werden.

Die BlackSpace Engine schafft wunderschöne Landschaften und weite, offene Welten.

Darunter sind nördliche Bergregionen bis hin zu steampunkigen Ländern und sogar der namensgebenden roten Wüste. Alle Landschaften sind dank der hauseigenen BlackSpace Engine atemberaubend und realistisch inszeniert. In solcher Schönheit habt ihr bisher noch keine offene Welt erkundet!

In dieser Welt könnt ihr beinahe grenzenlos handeln, doch obacht! Pywel verfügt über ein aktives Rechtssystem. Wenn ihr dort Gesetze brecht, gibt’s schnell Ärger.

Brachiales Kampfsystem: Schwerter, Magie und… Wrestling!

Vergesst einfaches Button-Mashing! In Crimson Desert fließen Nahkampf, Fernkampf und bildgewaltige Elementarmagie flüssig und dynamisch ineinander über.

In Kämpfen geht es oft wild und explosiv zur Sache!

Ihr könnt feindliche Angriffe effektiv kontern, Gegner greifen und sie sogar mit satten Wrestling-Moves auf den staubigen Boden schicken! Oder ihr werft sie gegen Wände, spitze Gegenstände oder gleich über Klippen!

Egal, ob ihr gegen einfache Banditen, brutale Bestien, fiese Magier oder gar riesige Mechs antretet: Jeder Kampf in Crimson Desert spielt sich wuchtig, dynamisch und spannend.

Zu Fuß, auf Drachen oder im Mech durch Pywel

Um diese wunderschöne, riesige offene Welt zu erkunden, könnt ihr klassisch auf dem guten alten Gaul durch die Lande reiten. Aber Crimson Desert legt im späteren Spielverlauf noch ordentlich eine Schippe drauf und schickt das Pferdchen so schnell in den Stall.

Lasst den Gaul im Stall! In Crimson Desert gibt’s weitaus spannende Reittiere.

Macht euch vielmehr bereit, auf dem Rücken eines waschechten, fliegenden Drachen durch die Wolken zu gleiten oder euch sogar ans Steuer eines mächtigen Mechs zu klemmen, der obendrein explosive Raketen abfeuert! Allein diese Option ist schon ein wahres Highlight des Spiels.

Euer eigenes Söldner-Camp und Rollenspiel-Feeling

Ihr spielt anfangs den bärbeißigen Kriegsveteranen Kliff. Als Anführer der Söldnertruppe "Greymanes" seid ihr nicht nur ein simpler Einzelkämpfer, der stumm jedes Gespräch erduldet. Vielmehr spricht Kliff selbst und beginnt das Spiel damit, dass er seine verstreuten Kameraden wiederfinden soll.

Auch Survival-Skills, wie Kochen, spielen eine Rolle.

Ein wichtiges Feature des Spiels ist daher auch der Auf- und Ausbau eures eigenen Camps, in dem die bereits gefunden Greymanes mit euch interagieren. Das erhöht die Immersion gewaltig und lässt euch mit den zahlreichen spannenden NPCs interagieren.

Hier entfaltet Crimson Desert tiefgreifende Rollenspiel- und Survival-Elemente: Ihr sammelt Ressourcen, craftet neue Ausrüstung, kocht am Lagerfeuer mehr oder weniger schmackhafte Speisen und schickt eure treuen Gefährten auf eigene, wichtige Missionen.

So baut ihr euch Stück für Stück eine echte Machtbasis auf, um es mit den verfeindeten "Black Bear"-Truppen aufzunehmen.

Eine düstere Story und neue spielbare Helden

Die Geschichte um den grimmigen Krieger Kliff ist bereits für sich schon packend und interessant, doch es kommt noch dicker: Zusätzlich zu den rein weltlichen Konflikten auf Pywel droht eine geheimnisvolle, magische Dimension namens "The Abyss", den kompletten Kontinent ins totale Chaos zu stürzen.

In der lebendigen und liebevoll gestalteten offenen Welt habt ihr immer was zu tun.

Doch diese drohende Katastrophe hat auch ihre Vorteile. Durch mysteriöse Artefakte aus dieser Dimension schaltet ihr mächtige Charakter-Upgrades frei. Ihr könnt das drohende Verhängnis also auch als Ressource nutzen.

Aber was ist, wenn ihr gar keinen Bock auf den Protagonisten Kliff habt: Dann haben wir gute Nachrichten, denn ihr müsst nicht das ganze Spiel über bei Kliff bleiben! Im späteren Spielverlauf schaltet ihr zwei komplett neue, spielbare Charaktere frei, die mit ihren völlig eigenen, einzigartigen Kampfstilen das Gameplay noch einmal ordentlich umkrempeln.

All diese spannenden Features machen Crimson Desert zum ersten großen Highlight des Jahres 2026 und jeder Fan von prachtvoller Grafik, packenden Fights und offenen Welten sollte sich den 19. März 2026 schon mal im Kalender markieren! Wir sehen uns in Pywel!