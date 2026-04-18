Crimson Desert-Spieler wollte eigentlich nur angeln, aber das Spiel schnallt ihm einen riesigen Fisch wie ein Schild auf den Rücken und jetzt fragt er: Wie werde ich den wieder los?

Einen Fisch zu fangen ist ja nett, aber wenn man ihn nicht los wird, dann wird es schwierig.

In Crimson Desert ist Angeln ohnehin schon eine kleine Geduldsprobe. Nicht nur, weil die Fische sich gerne Zeit lassen, sondern auch, weil das System nicht immer ganz klar erklärt wird. Angeln dürfte vielen Spieler*innen schwerer fallen als so mancher Boss.

Jetzt kommt noch ein Bug hinzu, der das Ganze – sagen wir mal – interessanter macht.

Kliff, der Fischmann

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er nach dem Fang eines großen Fisches plötzlich ein Problem hatte: Statt im Inventar zu landen, hing das Tier einfach auf Kliffs Rücken fest.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Verkaufen? Nicht möglich. Ablegen? Geht nicht. Im Inventar? Ebenfalls nicht auffindbar.

Kurz gesagt: Der Fisch bleibt einfach da und verdeckt dabei den halben Charakter.

Andere Spieler berichten von ähnlichen Situationen. Teilweise passiert das sogar ohne aktives Angeln. Ein Nutzer beschreibt, wie er nach einem Ausflug in einen Teich plötzlich mit einem Aal auf dem Rücken wieder auftaucht, den er per Tastendruck eingesammelt hatte – inklusive unfreiwilligem Blitzschlag kurz darauf.

Glückwunsch, du bist jetzt Kliff der Fischmann. Leb damit.

Keine Sorge, es gibt eine Lösung

Ganz verloren ist man mit dem Bug aber nicht. Einige Spieler haben bereits einen Workaround gefunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wer die Angel ablegt und danach wieder ausrüstet, wird den Fisch in vielen Fällen wieder los. Warum genau das funktioniert, ist allerdings unklar. Vermutlich hängt das Modell des Fisches einfach noch an der Angel oder ersetzt kurzfristig das Modell.

Immerhin verschwindet der schuppige Begleiter danach wieder – wohin auch immer.

Gute Werbung für das Angeln in Crimson Desert ist das aber nicht. Das System gehört schon jetzt zu den Bereichen im Spiel, mit denen viele Spieler kämpfen: unklare Mechaniken, zähe Abläufe – und jetzt auch noch festklebende Fische.

Wir haben aber keinen Zweifel daran, dass Pearl Abyss bereits an einem Patch arbeitet, so wie das Studio aktuell auf Kritik reagiert.

Ist euch der Bug auch schon passiert – oder habt ihr das Angeln direkt wieder aufgegeben?