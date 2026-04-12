Ich habe schon 200 Stunden Crimson Desert gespielt und erst jetzt herausgefunden, warum mein Ruf bei Händlern so extrem wichtig ist

Auch nach so langer Zeit in Crimson Desert entdecke ich noch kontinuierlich neue Inhalte. Und das ist einer der Gründe, warum ich das Open World-Spiel so sehr mag.

Kevin Itzinger
12.04.2026 | 18:00 Uhr

Patrigio hat eine Überraschung parat – wenn uns gut genug leiden kann. Patrigio hat eine Überraschung parat – wenn uns gut genug leiden kann.

Schon während der Testphase habe ich unzählige Stunden in das Open World-Abenteuer gesteckt und auch jetzt verbringe ich noch viel Zeit in der Welt von Crimson Desert. Das liegt vor allem daran, dass es so viele Dinge zu entdecken gibt und ich auch nach über 200 Stunden noch auf bisher ungesehene Inhalte oder Mechaniken stoße.

Eine mechanische Angel, die Fische automatisch fängt? Muss ich haben!

Auch wenn ich schon so viel Zeit im Spiel verbracht und viele Dinge entdeckt habe, reicht ein Blick in die Community von Crimson Desert oftmals aus, um mir Reihenweise Kram zu zeigen, von dem ich zuvor noch nichts gesehen habe.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Ein aktuelles Beispiel ist die automatische Angel, die Fische nach dem Anbeißen automatisch einholt. Ein Segen, wenn ich bedenke, dass meine bisherigen Versuche mit der Rute stets damit endeten, dass ich irgendwann frustriert ins Wasser gesprungen bin, um die Fische mit der Hand zu fangen.

Aber wie komme ich zu dem seltenen Item? Das ist eigentlich ganz einfach, denn alles, was ich dafür brauche, ist eine gute Beziehung zum umherwandernden Händler Patrigio. Erreiche ich bei ihm einen Vertrauenswert von 100, schenkt er mir das güldene Werkzeug.

Und das ist tatsächlich auch kein Einzelfall. Ich kann bei nahezu jedem NPC im Spiel meinen eigenen Ruf steigern, etwa indem ich die Leute beim Vorbeigehen nett grüße, Aufträge für sie erledige oder ihnen Geschenke mache. Erreiche ich die Maximalstufe, bekomme ich häufig etwas geschenkt, oder Händler*innen und Hexen erweitern ihr Angebot um neue Ausrüstung und Rezepte, was ebenfalls super nützlich ist.

Warum sich die Gespräche auch schon vor der maximalen Ruf-Stufe lohnen, erfahrt ihr übrigens hier:

Mehr zum Thema
In Crimson Desert solltet ihr niemals diese Markierungen auf der Minimap ignorieren, da euch sonst einiges durch die Lappen geht
von Kevin Itzinger
In Crimson Desert solltet ihr niemals diese Markierungen auf der Minimap ignorieren, da euch sonst einiges durch die Lappen geht

Diese Entdeckungen sind es, die mich beim Durchstreifen der Welt extrem begeistern und das liegt auch daran, dass Pearl Abyss nicht alles erklärt und mir zutraut, so etwas selbst herauszufinden. Gelingt mir das dann – und sei es wie in dem Fall durch den Hinweis aus der Community – fühlt sich das dann gleich doppelt belohnend an.

Was ist eure bisher liebste Entdeckung im Spiel und wie seid ihr auf sie gestoßen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 42 Minuten

Ich habe schon 200 Stunden Crimson Desert gespielt und erst jetzt herausgefunden, warum mein Ruf bei Händlern so extrem wichtig ist

vor 10 Stunden

Crimson Desert Patch 1.03.00 ist da: Bringt neue Fähigkeiten, verbessertes Lager, schickere Grafik und Unterstützung für Intel-Grafikkarten

vor 10 Stunden

Crimson Desert Hotfix 1.03.01: Alle Patch Notes und Infos für PC, PS5 und Xbox im Update-Liveticker

vor 11 Stunden

Crimson Desert-Spieler räumen jetzt schon die komplette Map leer - und beschweren sich, dass sie am Ende ohne Gegner dastehen

vor 23 Stunden

"WOWOWOWOW" - Crimson Desert-Spieler hadert mit der Grafik auf seiner PS5, ist dank den Einstellungstipps der Community jetzt aber komplett baff
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
In One Piece Staffel 3 taucht endlich ein Charakter auf, den wir in Staffel 2 schon schmerzlich vermisst haben

vor 13 Minuten

In One Piece Staffel 3 taucht endlich ein Charakter auf, den wir in Staffel 2 schon schmerzlich vermisst haben
Ich habe schon 200 Stunden Crimson Desert gespielt und erst jetzt herausgefunden, warum mein Ruf bei Händlern so extrem wichtig ist   1

vor 42 Minuten

Ich habe schon 200 Stunden Crimson Desert gespielt und erst jetzt herausgefunden, warum mein Ruf bei Händlern so extrem wichtig ist
Stardew Valley-Fan geht in die Schädelhöhle und denkt Hoffentlich verliere ich nichts Wichtiges, geht K.O. und verliert alles Wichtige

vor einer Stunde

Stardew Valley-Fan geht in die Schädelhöhle und denkt "Hoffentlich verliere ich nichts Wichtiges", geht K.O. und verliert alles Wichtige
25 Jahre alter Rollenspiel-Klassiker: Meisterwerk mit 92 auf Metacritic jetzt günstig im Switch-Remaster schnappen!

vor einer Stunde

25 Jahre alter Rollenspiel-Klassiker: Meisterwerk mit 92 auf Metacritic jetzt günstig im Switch-Remaster schnappen!
mehr anzeigen