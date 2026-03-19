Crimson Desert auf Metacritic: Ein erster Dämpfer für das vielversprechende Open World-Spiel

Crimson Desert erhält auf Metacritic recht gemischte Wertungen.

Neben GTA 6 wird kein Actionspiel aktuell so heißt erwartet wie Crimson Desert, das ihr heute ab 23 Uhr auf PS5, Xbox Series X/S und PC spielen könnt. Ob sich der Kauf lohnt, darüber könnt ihr euch im GamePro-Test eine erste Meinung bilden. Damit ihr noch weitere Eindrücke bekommt, führen wir euch hier im Artikel die Stärken und Schwächen laut internationalen Tests auf.

Eine wichtige Info vorab: Alle Eindrücke beziehen sich bislang auf die PC-Version von Crimson Desert. Die Konsolenversionen konnten vor Release weder wir noch andere Spielemagazine testen.

Gemischte Wertungen für die PC-Version

Von 85 Magazinen bekommt Crimson Desert aktuell eine Durchschnittswertung von 78 Punkten auf Metacritic. Auf OpenCritic steht das südkoreanische Open World-Actionspiel derweil auf 80 Punkten, die sich allerdings aus lediglich 45 Wertungen zusammensetzen.

So werten bekannte deutsche und internationale Gaming-Seiten:

Magazin Wertung GameStar 80-84 (Tendenz) 4P 60 IGN Deutschland 60 PC Games 75 Games.ch 80 IGN 60 (Tendenz) Windows Central 90 PC Gamer 80 Game Informer 70 Eurogamer 60

29:13 Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

Autoplay

Das wird gelobt, das kritisiert

Da blanke Zahlen nur wenig aussagen, wollen wir euch die oft genannten Stärken und Schwächen einmal genauer auflisten:

Die Stärken von Crimson Desert

Open World: "Eine nachvollziehbare und überzeugende Welt", die "enorm lebendig" wirkt und mit einem "riesigen Erkundungsfaktor" daherkommt - Carlo Siebenhüner, PC Games

"Eine nachvollziehbare und überzeugende Welt", die "enorm lebendig" wirkt und mit einem "riesigen Erkundungsfaktor" daherkommt - Carlo Siebenhüner, PC Games Kampfsystem: "Die Kämpfe sind eine Wucht, aber auch eine Herausforderung, "grandioses und unglaublich befriedigendes Kampfsystem" - Kevin Itzinger, GamePro

"Die Kämpfe sind eine Wucht, aber auch eine Herausforderung, "grandioses und unglaublich befriedigendes Kampfsystem" - Kevin Itzinger, GamePro Umfang: "Nach über 100 Spielstunden habe ich nicht einmal die Hälfte des Spiels gesehen" - Michael Hoglund, Windows Central

Die Schwächen von Crimson Desert

Geschichte und Charaktere: "Schwache Story mit großen Pacing-Prolemen", eine "blasse Hauptfigur" und "eindimensionale Nebencharaktere" - Jens Bremicker, 4P

"Schwache Story mit großen Pacing-Prolemen", eine "blasse Hauptfigur" und "eindimensionale Nebencharaktere" - Jens Bremicker, 4P Balancing: "Besonders die Bosskämpfe sind ein Reinfall. Sie reißen einen abrupt aus dem ansonsten eher entspannten Action-Gameplay und werfen einen in regelrechte Soulslike-Kämpfe gegen mehrphasige Gegner, die so gar nicht zum Rest des Abenteuers passen" - Travis Northup, IGN

"Besonders die Bosskämpfe sind ein Reinfall. Sie reißen einen abrupt aus dem ansonsten eher entspannten Action-Gameplay und werfen einen in regelrechte Soulslike-Kämpfe gegen mehrphasige Gegner, die so gar nicht zum Rest des Abenteuers passen" - Travis Northup, IGN Mangelnde Komfort-Features: "Ich kann nicht verstehen, wie die Entwickler es übersehen oder ignorieren konnten, dass sie in einem ohnehin schon komplexen und schwierigen Spiel auch für ein bisschen Komfort sorgen müssen. Wie kann es denn sein, dass ich ein eigenes Haus habe, da aber nicht mal Beute lagern kann?" - Tillmann Bier, GameStar

Den vollständigen Test von GameStar-Kollege Tillmann könnt ihr euch hier durchlesen:

Unter anderem Eurogamer ("Bug-Hölle") merkt zudem an, dass Crimson Desert in der aktuellen PC-Version noch mit allerhand technischen Problemen versehen ist und Kollege Joel Kogler von Games.ch zieht ein sehr treffendes Fazit und sagt "Crimson Desert wird aller Voraussicht nach die Spielerschaft spalten".

Crimson Desert erscheint am 19. März um 23 Uhr für PS5, Xbox Series X/S und PC zum Preis von 69,99 Euro.

Überraschen euch die eher gemischten Wertungen oder seid ihr nach den Previews bereits von einem Score um die 80 ausgegangen?