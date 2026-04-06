In Crimson Desert solltet ihr niemals diese Markierungen auf der Minimap ignorieren, da euch sonst einiges durch die Lappen geht

In Crimson Desert erwarten dich unzählige Entdeckungen. Warum du unbedingt mit den Bewohner*innen sprechen solltest und was du alles erfahren kannst, erfährst du hier.

Kevin Itzinger
06.04.2026 | 05:55 Uhr

Ignoriert die Leute in Pywel nicht, sie können euch helfen! Ignoriert die Leute in Pywel nicht, sie können euch helfen!

Nicht nur, dass die Welt von Crimson Desert unglaublich groß ist, sie ist auch bis oben hin vollgepackt mit hunderten Tieren, Pflanzen, Rezepten, Blaupausen und mehr. Ein kurzer Blick in das Kompendium des Spiels reicht aus, um zu erkennen, dass wir einiges entdecken können.

Wer nichts verpassen möchte oder sogar die Platin-Trophäe anstrebt, sollte also stets aufmerksam sein und jeden Stein umdrehen. Oder ständig mit den redseligen Bewohner*innen quatschen.

Bleibt unbedingt stehen, wenn euch Leute anquatschen

Ob in den Städten, in kleineren Dörfern oder am Rande der Straße: In Pywel sind eigentlich überall Leute unterwegs. Viele von denen haben auch was zu erzählen und das ist häufig nicht nur einfach Smalltalk.

Wenn ihr durch die Gegend lauft, euch Leute ansprechen und die auf der Minimap mit einem weißen, blinkenden Punkt markiert werden, solltet ihr unbedingt auf sie zugehen und einen Dialog starten.

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In den Gesprächen erzählen die Bewohner*innen häufig von den Themen, die sie gerade beschäftigen – und das sind meistens Dinge aus ihrem Alltag, die auch euch nutzen können.

Stecken sie etwa gerade in den Vorbereitungen für ein Essen, verraten sie euch vielleicht sogar das dazugehörige Rezept. Oder aber, sie reden von ihrer Suche nach einer bestimmten Zutat und ihr erfahrt, wo ihr diese einfach bekommen könnt.

Ist der Punkt Orange, wartet sogar eine kleine Quest hinter der Begegnung – nicht einfach vorbeilaufen! Ist der Punkt Orange, wartet sogar eine kleine Quest hinter der Begegnung – nicht einfach vorbeilaufen!

Es vergeht eigentlich kaum ein Gespräch, in dem es kein neues Rezept, eine Blaupause, Hinweise zu wichtigen Orten in der Nähe oder zumindest einen neuen Wissenseintrag gibt. Da es sich meist nur um zwei, drei Dialogzeilen handelt, verliert auch nicht viel Zeit, wenn ihr gelegentlich für einen Schnack anhaltet.

Unter allen Umständen solltet ihr anhalten, wenn der Punkt die Farbe Orange annimmt. Dann ist der Dialog nämlich in aller Regel mit einer Quest verbunden – und die ist nicht zwangsweise als solche auf der Karte eingezeichnet.

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Es lohnt sich also, nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren offenzuhalten und die Menschen in Pywel anzusprechen, wenn sie euch deutlich machen, dass sie an einem Gespräch interessiert sind.

Was ist mit euch? Unterhaltet ihr euch regelmäßig mit den Leuten am Wegesrand oder rennt ihr meistens einfach nur an ihnen vorbei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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