91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet

Von wegen zu alt zum Zocken: Dieser Gamer-Opa spielt täglich um die 3 Stunden und setzt dabei auf einen Notizzettel anstelle von Guides.

Eleen Reinke
05.04.2026 | 19:33 Uhr

Dieser Opa zockt nicht nur regelmäßig, sondern auch ganz klassisch. (Bild: bilibiliVeteran gamer_Old Man Yang) Dieser Opa zockt nicht nur regelmäßig, sondern auch ganz klassisch. (Bild: bilibili/Veteran gamer_Old Man Yang)

Videospiele sind nicht nur ein Hobby für junge Menschen. Das beweist auch dieser Opa, der mit 91 Jahren noch immer regelmäßig zockt und erst kürzlich Resident Evil Requiem abgeschlossen hat, ohne auf Guides zurückzugreifen – stattdessen hat er sich ganz Oldschool Notizen für die Rätsel im Spiel gemacht.

91-Jähriger zockt jeden Tag Videospiele und sein Notizbuch darf dabei nicht fehlen

Yang Binglin ist kein Neuling, wenn es um Videospiele geht. Der inzwischen 91-jährige Opa aus China zockt seit über 25 Jahren intensiv und täglich, nachdem seine Enkelkinder ihm vor Jahren einige Spiele auf der PlayStation gezeigt hatten.

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Wer jetzt denkt, dass der betagte Herr bestimmt gerne entspannte Spiele zockt, liegt falsch: Angefangen hat er nämlich mit Survival-Games, seine größte Vorliebe gilt aber Horror-Spielen und besonders der Resident Evil-Reihe.

Dieser Liebe konnte er auch mit dem kürzlich erschienenen RE: Requiem fröhnen, bei dem er seiner üblichen Strategie gefolgt ist: Beim Spielen notiert er sich nämlich händisch in einem Notizbuch wichtige Infos wie Map-Layouts oder Lösungen für Puzzles und verzichtet prinzipiell auf Online-Guides.

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Seinen Playthrough hat der Senior-Gamer auf der chinesischen Social Media-Plattfrom Bilibili gestreamt und erhält dabei pro Video hundertausende Aufrufe. 2024 bekam Yang Binglin sogar einen Guinness World Record als ältester männlicher Streamer.

Schon vor ein paar Jahren ging der online liebevoll "Gamer Opa" genannte Streamer dank eines Videos der South China Morning Post viral. Hier hatte er verraten, dass er seit über 20 Jahren täglich drei Stunden Videospiele zockt und schon über 300 Titel beendet hatte, darunter etwa Red Dead Redemption 2, die Battlefield-Reihe oder auch God of War 3.

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Witzigerweise könnte der Gamer in ein paar Jahren gerade in Resident Evil an seine Grenzen stoßen. Nicht etwa, weil er zu alt für die Spiele ist, sondern weil es in Resident Evil Requiem eine etwas ulkige Altersbegrenzung gibt. Beim ersten Start werdet ihr nämlich nach eurem Alter gefragt und könnt maximal einen Wert bis 100 eingeben.

Bleibt zu hoffen, dass Capcom diesen Wert beim nächsten Spiel hochsetzt, damit Yang Binglin auch weiterhin seine liebste Horrorreihe zocken kann – ohne bei seinem Alter flunkern zu müssen.

Was denkt ihr: Was für Videospiele werdet ihr zocken, wenn ihr einmal im Ruhestand seid?

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Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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