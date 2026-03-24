Crimson Desert: Spieler behaupten, dass Pearl Abyss sie bei den Mounts belogen hat – Werbung unter dem Beitrag liefert direkt den Beweis

Nicht alle Mounts, die im Vorfeld gezeigt wurden, können wir auch dauerhaft reiten.

Das Thema Crimson Desert sorgt auch abseits der Debatte, ob das Open World-Spiel denn nun richtig gut oder eher ein Reinfall ist, für Schlagzeilen. Nach der fragwürdigen Kommunikationspolitik rund um die Konsolenversionen wurde kurz nach der Veröffentlichung noch bekannt, dass Pearl Abyss ohne entsprechende Kennzeichnung KI-Inhalte im Spiel nutzt.

Aber auch Fans, die grundsätzlich viel Spaß im Spiel haben, ärgern sich gerade über eine Sache, die Crimson Desert im Vorfeld zwar versprochen, aber nicht so wie gezeigt ins Spiel gebracht hat – das Zähmen von verschiedenen Reittieren.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

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Irreführende Werbung für Crimson Desert?

Was genau ist das Problem? Ein immer wieder genanntes Feature vor dem Release war das Zähmen von Reittieren. Das ist auch grundsätzlich im Spiel und wir können viele verschiedene Pferderassen bändigen und im Anschluss selbst reiten oder erst einmal im Stall parken.

Im Vorfeld hatte Pearl Abyss im Kontext des Themas aber auch immer wieder wilde Tiere, wie Bären oder Krokodile mit Sattel- und Zaumzeug gezeigt, was in der Community den Eindruck erweckt hat, dass diese Zwei- und Vierbeiner ebenfalls zähmbar sind.

Das ist aber wohl nicht der Fall. Wir können sie zwar besteigen und reiten, sobald wir absteigen, werden die Tiere jedoch aggressiv oder sie rennen einfach davon. Dauerhaft zähmen und somit wie Pferde "sammeln" können wir sie nicht.

Unfreiwillig komisch wird die Diskussion, die ihr hier nachlesen könnt, vor allem deswegen, weil in den Kommentaren dazu auch Werbung angezeigt wird und die könnte besser gar nicht passen. Hier ein Bild dazu:

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Mit "Endlich, ein Spiel für Reitier-Enthusiasten" betitelt, zeigt die Werbung ein Bild, das Kliff auf einer Art Raptor zeigt. Die Ironie ist nicht von der Hand zu weisen.

Auf jeden Fall wünschen sich Teile der Community ein System, mit dem wir verschiedene Kreaturen durch Quests oder Zähmung dauerhaft freischalten und in Ställen sammeln können. Einige Spieler*innen teilen daher Links zum Support von Pearl Abyss, um dort gemeinsam eine Änderung dieses Features einzufordern.

Auch am Drachen gibt es Kritik

Ebenfalls Kritik gibt es am Drachen, den wir im Verlauf des Spiels freischalten können. Mit dem kann Kliff nicht nur durch die Lüfte fliegen, sondern auch feindliche Basen in kurzer Zeit in Schutt und Asche legen. Das Problem dabei ist, dass der Lindwurm erst sehr spät im Spiel freigeschaltet wird und dann auch noch über einen Cooldown verfügt.

Nach der Nutzung, die ebenfalls zeitlich begrenzt ist, müssen wir nämlich eine Stunde warten, bis wir uns erneut in die Lüfte erheben können.

Was denkt ihr darüber? Würdet ihr auch gerne etwas anderes, als Pferde dauerhaft reiten oder ist das "Gefährt" für euch ein schlichtes Mittel, um von A nach B zu kommen? Schreibt es gerne in die Kommentare!