Crimson Desert nutzt heimlich KI im Spiel und wird dabei erwischt, jetzt entschuldigen sich die Devs und tauschen alles aus

Crimson Desert steht aktuell aufgrund des nicht transpartenten Einsatz von KI in der Kritik.

Mit Crimson Desert und Pearl Abyss hat es jetzt einen weiteren Entwickler erwischt, der sich nach Veröffentlichung eines Spiels für die Nutzung von KI-Inhalten entschuldigen muss. Nachdem im Vorjahr unter anderem The Alters für KI-generierte Texte und Clair Obscur für KI-generierte Konzeptgrafiken in der Kritik gestanden hatten, liegt der Fokus jetzt auf dem südkoreanischen Open World-Actionspiel.

Crimson Desert verstößt gegen Steam-Richtlinien

Seit 2024 müssen KI-generierte Inhalte auf Steam transparent angegeben werden, was im Fall von Crimson Desert jedoch nicht der Fall ist. So befinden sich aktuell ohne entsprechenden Verweis auf der Produktseite Assets im Spiel, die via KI-Tools erstellt wurden.

Nachdem besagte Assets kurz nach dem Release im Internet geteilt wurden, folgte am Sonntag das ausführliche Statement zur Thematik von Peal Abyss via X.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

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So reagiert Pearl Abyss auf die KI-Vorwürfe

Nachfolgend führen wir euch das komplette Statement auf, das gestern auf dem offiziellen X-Kanal von Pearl Abyss gepostet wurde:

"Wir möchten auf Fragen zum Einsatz von KI in „Crimson Desert“ eingehen.

Während der Entwicklung wurden im Rahmen früher Iterationsphasen einige visuelle 2D-Requisiten mithilfe experimenteller generativer KI-Tools erstellt. Diese Assets halfen uns, in den frühen Produktionsphasen schnell verschiedene Stimmungen und Atmosphären auszuprobieren. Es war jedoch stets unsere Absicht, solche Assets nach der endgültigen Überarbeitung und Überprüfung durch unsere Grafik- und Entwicklungsteams durch Inhalte zu ersetzen, die unseren Qualitätsstandards und unserer kreativen Ausrichtung entsprechen.

Aufgrund von Hinweisen aus unserer Community haben wir festgestellt, dass einige dieser Assets unbeabsichtigt in die finale Version gelangt sind. Dies entspricht nicht unseren internen Standards, und wir übernehmen die volle Verantwortung dafür.

Wir erkennen zudem an, dass wir die Nutzung von KI klar hätten offenlegen müssen. Obwohl diese Tools in erster Linie in der frühen Produktionsphase eingesetzt wurden, in der Erwartung, dass diese Assets vor der Veröffentlichung ersetzt würden, erkennen wir an, dass dies die mangelnde Transparenz nicht entschuldigt.

Wir entschuldigen uns aufrichtig für diese Versäumnisse.

Wir führen derzeit eine umfassende Überprüfung aller In-Game-Assets durch und ergreifen Maßnahmen, um alle betroffenen Inhalte zu ersetzen. Aktualisierte Assets werden in kommenden Patches bereitgestellt. Parallel dazu überprüfen und stärken wir unsere internen Prozesse, um künftig mehr Transparenz und Konsistenz in der Kommunikation mit den Spielern zu gewährleisten."

Kurzgefasst: Assets, die in einer frühen Entwicklungsphase als Platzhalter via KI erstellt und ins Spiel eingesetzt wurden, wurden zum Release nicht vollständig entfernt. Das widerspricht wiederum der Transparenz-Politik von Steam, wofür man sich jetzt aufrichtig entschuldigt und die Assets so schnell wie möglich aus dem Spiel entfernen will.

Crimson Desert ist am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen.

Wie ist eure Meinung zur KI-Thematik rund um Crimson Desert und drückt ihr hier ein Auge zu - oder seht ihr den Vorfall extrem kritisch?