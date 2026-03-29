Crimson Desert-Update 1.01.00 ist da - liefert erste neue Inhalte und entschärft Inventar-Chaos

Für Crimson Desert steht ein Update bereit.

Nachdem sich Patch 1.00.03 bereits vor einigen Tagen die ersten dringendsten Probleme in Crimson Desert angenommen hat, gibt es jetzt ein erstes großes Update mit neuen Inhalten – und natürlich weiteren, wichtigen Verbesserungen und Fixes.

Ab wann ist das Update verfügbar? Der Patch ging zuerst für Steam raus, weitere Plattformen werden nach und nach versorgt. Mittlerweile ist das Update auch auf PS5, Xbox Series X/S, Epic Games und Mac ausgerollt worden.

Neuer Crimson Desert-Patch bringt erstmals neuen Content

Nachdem die Entwickler*innen mit Version 1.00.03 einen ersten Schwung an Fixes herausgehauen haben, steht mit Version 1.01.00 jetzt erster neuer Content an: Reittiere. Insgesamt wurden fünf beschwörbare Mounts ins Spiel gepatcht. Um sie freizuschalten und beschwören zu können, müssen "bestimmte Bedingungen erfüllt" werden.

0:39 So schaltet ihr die Schnellreise in Crimson Desert frei!

Autoplay

Um euch nicht zu spoilern, haben wir die neuen Reittiere hier im ausklappbaren Kasten versteckt:

Spoiler anzeigen Legendäre Tiere: Weißerbär Silberzahn Weißer Hirsch

Reittiere des Bosses: Steinhauer-Warzenschwein Eisstoß-Gebirgssteinbock



Pearl Abyss merkt an, dass, falls ihr vor dem Patch bereits ein legendäres Reittier gezähmt habt, ihr die Belohnungen dafür rückwirkend erhaltet. Im Übrigen könnt ihr bedenkenlos mit den Mounts durch Pywel reiten, da niemand Angst vor gezähmten Tieren hat.

Neuer Patch räumt etwas im Inventar auf

Reittiere sind natürlich schön und gut, aber so kurz nach dem Release gibt es immer noch genug Kritikpunkte, die sich Pearl Abyss vornehmen soll, damit das Spielerlebnis runder wird. Neben der Steuerung wird hier von vielen Spieler*innen das Inventar-Management genannt. Das frisst nämlich durch die vielen Klicks ordentlich Zeit.

Glücklicherweise hat der Entwickler auch einige Mechaniken angepasst, die uns etwas mehr Komfort verschaffen – sowohl beim Inventar als auch darüberhinaus. Hier ein paar wichtige Punkte:

Die Ladezeiten bei der Schnellreise und Wiederbelebung wurden verkürzt.

Die Steuerung wurde verbessert, z.B. wurde die Reaktionszeit beim Wenden optimiert.

Neue Truhen mit Loot sind jetzt überall in Pywel zu finden.

Gerichte und Gegenstände lassen sich jetzt dank der "Jetzt zubereiten"-Funktion viel schneller im entsprechenden Menü zubereiten/herstellen.

"Alle ausgewählten Gegenstände einlagern" ist eine neue Funktion, dank der wir Gegenstände aus dem Inventar in den privaten Lagerraum verschieben können. (Tastatur: Shift+RMB / PS5: Viereck / Xbox: X)

Erze vom Bohrer sowie Holz, das mit der Kettensäge gesammelt wird, landet nun direkt im Inventar.

Inventarerweiterungs-Gegenstände, die nach dem Erreichen der Inventarerweiterungsgrenzeerhalten werden, werden jetzt in Form von Kisten ausgegeben. Diese können Gegenstände wie Herstellungsmaterialien enthalten.

Schlüssel werden nicht mehr automatisch genutzt.

Dank dieser und weiterer Verbesserungen – die kompletten Patch Notes findet ihr auf der nächsten Seite – sollte sich Crimson Desert nun ein Stück weniger sperrig anfühlen.