Crimson Desert-Patch 1.00.03 ist da und nimmt sich den größten Problemen im Spiel an: Lagerplatz, Steuerung und mehr

Zu Crimson Desert ist in den frühen Morgenstunden ein Patch für PS5 und Steam erschienen, der richtig vielen Problemen an den Kragen geht. Die Xbox geht erneut leer aus.

Samara Summer
23.03.2026 | 09:28 Uhr

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Crimson Desert ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erschienen. Und obwohl da, wie auch unser Tester Kevin befindet, ein richtig gutes Spiel drinsteckt, gab es bisher einiges, worüber wir hinwegsehen mussten. In einem umfangreichen Patch nimmt sich Pear Abyss jetzt so ziemlich allen großen Kritikpunkten an. Die Xbox geht aber erst mal wieder leer aus. Hier soll der Patch erneut später kommen.

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Zu den gängigen Problemen gehörten: viel zu viele Items, aber kein Lagerplatz im Camp, die umständliche, beziehungsweise träge Steuerung oder auch einige Mechaniken, die komplizierter als nötig erschienen. Mit dem neuen Patch geht Pearl Abyss genau diese Punkte jetzt an.

Wir kriegen also endlich den dringend benötigten Stauraum für Gegenstände und auch bei der Steuerung wurde noch mal nachgebessert. So reagiert die UI jetzt beispielsweise schneller, genau wie Kliff bei der Umsetzung unserer Eingaben. Das gilt insbesondere auch für Sprünge.

Wenn wir außerdem Bäume fällen, müssen wir dabei jetzt die Stämme nicht extra anvisieren und Erze werden automatisch entdeckt. Und auch die Quickslots für Ausrüstung haben ein praktisches Quality of Life-Upgrade erhalten: Wenn wir bereits ausgerüstete Gegenstände noch mal anwählen, werden sie weggesteckt.

Zudem reagiert Pearl Abyss darauf, dass sich einige Spielende mit Bossen schwertaten und hat hier noch mal ordentlich am Balancing geschraubt. Crimson Desert verfügt nicht über klassische Schwierigkeitsgrade und die Schwierigkeit hängt stark von der Vorbereitung auf Kämpfe ab.

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Aber auch technisch scheint sich was getan zu haben. Pearl Abyss hat an der Stabilität gearbeitet, zudem dürften sich PS5-Spieler*innen über die Funktion zum Aktivieren oder Deaktivieren des 120Hz-Modus' freuen. Zudem wurden jede Menge Fehler und Questbugs behoben sowie neue Schnellreisepunkte ergänzt.

Auf der nächsten Seite haben wir die Patch Notes für euch.

Sind Verbesserungen dabei, auf die ihr sehnlich gewartet habt oder gibt es noch etwas viel Wichtigeres für euch, auf das ihr nach wie vor wartet?

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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