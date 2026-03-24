Crimson Desert: Wenn ihr mächtige Magie nutzen wollt, müsst ihr sie euch erst verdienen – wir zeigen euch wie

Die Magie in Crimson Desert ist gut versteckt.

Wenn ihr der Hauptgeschichte von Crimson Desert folgt und vielleicht ein paar Nebenquests erledigt, dann werdet ihr euch irgendwann fragen: Habe ich in den Trailern nicht irgendwas von Magie gesehen? Wo soll die denn sein? Genau das ist zumindest mir passiert, bis ich über einen bestimmten Turm gestolpert bin.

Mit Magie macht das Spiel gleich doppelt so viel Spaß

Insgesamt können die drei Charaktere vier Elemente lernen, mit denen sie ihre Angriffe verbessern können: Frost, Feuer, Elektrizität und Wind.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Habt ihr ein Element freigeschaltet, erhaltet ihr nicht nur einen Zauberspruch, sondern auch die Möglichkeit, bestimmte Attacken mit Elementen zu verstärken und ihnen so neue Effekte zu verpassen.

So entsteht bei der Verwendung von Schnapptritt etwa ein Wirbelsturm, oder der aufgeladener Schuss mit dem Bogen wird zu einem Feuerball.

Diese Elementareffekte sind besonders gegen Bosse extrem stark, da die oft gegen ein bestimmtes Element empfindlich sind. Daher lohnt es sich, wenn ihr die Elemente so früh wie möglich freischaltet.

Dafür benötigt ihr aber auch ordentlich Ausdauer – und einen Boss müsst ihr ebenfalls besiegen.

Wie genau das klappt, erklären wir euch auf der nächsten Seite Schritt für Schritt.