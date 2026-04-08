Crimson Desert-Spieler lässt Kliff 3 Stunden am Stück in die Höhe springen - landet dann im Weltraum und entdeckt die Milchstraße

Für Crimson Desert wurde sogar ein "kleines Weltall" designt.

Ich habe mich erst letztens noch darüber gefreut, dass Pearl Abyss in Crimson Desert sogar kleinste Details in der Open World verstecken, die wohl nur die wenigsten zu Gesicht bekommen. Aber selbst danach hätte ich das hier nicht auch noch erwartet: Denn die Entwickler*innen haben tatsächlich auch einen kleinen "Weltraum" designt.



Erkundungswütige Fans haben es jetzt nämlich ganz hoch hinaus geschafft und zeigen in einem Video, wie Kliff zum Astronauten wird.

Crimson Space

Besagtes Video stammt vom YouTube-Kanal "ItemRelocationClub" (via PC Gamer) und führt uns vor Augen, wie genau es möglich ist, in Crimson Desert das "All" zu erreichen:

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Damit Kliffs Space-Mission überhaupt gestartet werden kann, muss allerdings einmal kräftig in die Trickkiste gelangt werden: So wurde im Video eine Unlimited Stamina-Mod, also eine Mod für unendlich Ausdauer, verwendet.

Dies ermöglicht es dem Spieler/der Spielerin solange den Areal Stab zu spammen, dass Kliff immer höher steigt und nach einer Weile schließlich den Weltraum erreicht – und der kommt überraschend ausgearbeitet daher.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Denn Pearl Abyss hat offensichtlich auch daran gedacht, "Out of Bounds"-Erkunder*innen etwas zu bieten. Im "All" von Crimson Desert finden wir nicht nur die Milchstraße vor, sondern können uns auch von der Sonne blenden lassen und sehen, dass die Erde keine Scheibe ist. Hier haben sich die Space-Fans im Entwicklerteam offenbar ausgetobt.

Wie "ItemRelocationClub" in der Kommentarsektion unter dem Video schreibt, hat der Aufstieg insgesamt drei Stunden in Anspruch genommen, der Abstieg aber nur 35 Minuten. Runter geht's eben immer.

Wir haben im Team heute morgen übrigens darüber diskutiert, ob eine Unlimited Stamina-Mod für eine Space-Erkundung dieser Art wirklich nötig ist, oder ob wir uns nicht einfach das ganze Inventar mit Nahrung zuhauen können, um dann mithilfe des Areal Stabs nach oben zu steigen. Ausprobiert haben wir's noch nicht. Aber vielleicht hat ja jemand von euch die Muße? Falls ja, berichtet gerne davon!

Crimson Desert ist seit dem 19. März 2026 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich. Für Tester Kevin ist das Mammut-Rollenspiel trotz des schweren Einstiegs ein Kandidat für sein Spiel des Jahres. Den GamePro-Test haben wir hier für euch verlinkt.

Na, habt ihr jetzt Lust, in Crimson Desert auch das Weltall zu erkunden?