Crimson Desert-Spieler lässt Kliff 3 Stunden am Stück in die Höhe springen - landet dann im Weltraum und entdeckt die Milchstraße

Crimson Desert ist kein Space-Spiel, bietet aber viel Weltraum. Die Artemis 2-Crew wäre stolz!

Linda Sprenger
08.04.2026 | 18:16 Uhr

Für Crimson Desert wurde sogar ein kleines Weltall designt. Für Crimson Desert wurde sogar ein "kleines Weltall" designt.

Ich habe mich erst letztens noch darüber gefreut, dass Pearl Abyss in Crimson Desert sogar kleinste Details in der Open World verstecken, die wohl nur die wenigsten zu Gesicht bekommen. Aber selbst danach hätte ich das hier nicht auch noch erwartet: Denn die Entwickler*innen haben tatsächlich auch einen kleinen "Weltraum" designt.

Erkundungswütige Fans haben es jetzt nämlich ganz hoch hinaus geschafft und zeigen in einem Video, wie Kliff zum Astronauten wird.

Crimson Space

Besagtes Video stammt vom YouTube-Kanal "ItemRelocationClub" (via PC Gamer) und führt uns vor Augen, wie genau es möglich ist, in Crimson Desert das "All" zu erreichen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Damit Kliffs Space-Mission überhaupt gestartet werden kann, muss allerdings einmal kräftig in die Trickkiste gelangt werden: So wurde im Video eine Unlimited Stamina-Mod, also eine Mod für unendlich Ausdauer, verwendet.

Dies ermöglicht es dem Spieler/der Spielerin solange den Areal Stab zu spammen, dass Kliff immer höher steigt und nach einer Weile schließlich den Weltraum erreicht – und der kommt überraschend ausgearbeitet daher.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Denn Pearl Abyss hat offensichtlich auch daran gedacht, "Out of Bounds"-Erkunder*innen etwas zu bieten. Im "All" von Crimson Desert finden wir nicht nur die Milchstraße vor, sondern können uns auch von der Sonne blenden lassen und sehen, dass die Erde keine Scheibe ist. Hier haben sich die Space-Fans im Entwicklerteam offenbar ausgetobt.

Wie "ItemRelocationClub" in der Kommentarsektion unter dem Video schreibt, hat der Aufstieg insgesamt drei Stunden in Anspruch genommen, der Abstieg aber nur 35 Minuten. Runter geht's eben immer.

Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassin's Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit
von Stephan Zielke
In Crimson Desert will ich viel lieber mit Damiane und Oongka losziehen, aber das Spiel kettet mich an Kliff - und verschenkt dabei großartige Möglichkeiten
von Samara Summer

Wir haben im Team heute morgen übrigens darüber diskutiert, ob eine Unlimited Stamina-Mod für eine Space-Erkundung dieser Art wirklich nötig ist, oder ob wir uns nicht einfach das ganze Inventar mit Nahrung zuhauen können, um dann mithilfe des Areal Stabs nach oben zu steigen. Ausprobiert haben wir's noch nicht. Aber vielleicht hat ja jemand von euch die Muße? Falls ja, berichtet gerne davon!

Crimson Desert ist seit dem 19. März 2026 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich. Für Tester Kevin ist das Mammut-Rollenspiel trotz des schweren Einstiegs ein Kandidat für sein Spiel des Jahres. Den GamePro-Test haben wir hier für euch verlinkt.

Na, habt ihr jetzt Lust, in Crimson Desert auch das Weltall zu erkunden?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Crimson Desert-Spieler lässt Kliff 3 Stunden am Stück in die Höhe springen - landet dann im Weltraum und entdeckt die Milchstraße

vor 12 Stunden

Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassin's Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit

vor einem Tag

In Crimson Desert will ich viel lieber mit Damiane und Oongka losziehen, aber das Spiel kettet mich an Kliff - und verschenkt dabei großartige Möglichkeiten

vor 2 Tagen

In Crimson Desert solltet ihr niemals diese Markierungen auf der Minimap ignorieren, da euch sonst einiges durch die Lappen geht

vor 3 Tagen

Crimson Desert traut mir bei Rätseln was zu - und das liebe ich
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Klammheimliches PS5-Update krempelt gerade den für viele wichtigsten Menüpunkt der Konsole komplett um

vor 14 Minuten

Klammheimliches PS5-Update krempelt gerade den für viele wichtigsten Menüpunkt der Konsole komplett um
Der One Piece-Cast diskutiert über Chopper als Notfall-Essen und Sanji-Schauspieler Taz Skylar hat eine Rezeptidee, die niemandem gefällt

vor 20 Minuten

Der One Piece-Cast diskutiert über Chopper als "Notfall-Essen" und Sanji-Schauspieler Taz Skylar hat eine Rezeptidee, die niemandem gefällt
Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen   4

vor 22 Minuten

Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen
Helft mir, das nicht zu bereuen: LEGO-Fan sammelt 27 Jahre lang Star Wars-Minifiguren und hat jetzt alle für 21k Euro auf einen Schlag verkauft

vor 35 Minuten

"Helft mir, das nicht zu bereuen": LEGO-Fan sammelt 27 Jahre lang Star Wars-Minifiguren und hat jetzt alle für 21k Euro auf einen Schlag verkauft
mehr anzeigen