Cyberpunk 2077 wird auf der PS5 Pro noch eine Spur schöner - Upgrade wird schon bald kommen

Sony spendiert der PS5 Pro gerade ein riesiges Upgrade in Form von PSSR 2. Und Cyberpunk 2077 soll davon profitieren.

Chris Werian
17.03.2026 | 18:52 Uhr

Cyberpunk 2077 ist bislang nicht für die PS5 Pro optimiert. Das ändert sich in wenigen Wochen. Cyberpunk 2077 ist bislang nicht für die PS5 Pro optimiert. Das ändert sich in wenigen Wochen.

Eigentlich ist es kaum zu glauben: Cyberpunk 2077 – DER Vorzeigetitel bei so ziemlich jeder Grafiktechnik auf so ziemlich jeder Plattform – hat bislang kein PS5 Pro-Upgrade erhalten. Das wird sich aber schon bald ändern. Und mit an Bord ist, mal wieder, eine schicke neue Technologie.

Cyberpunk 2077 bekommt Schärfe-Boost

Sony verpasst der PS5 Pro nach knapp eineinhalb Jahren endlich ein längst überfälliges Grafik-Upgrade. Der bislang aufgrund zahlreicher Bildartefakte enttäuschende PlayStation Spectral Super Resolution-Upscaler (PSSR) hat eine verbesserte Version erhalten.

Zuerst in Resident Evil Requiem und jetzt auch auf Systemebene:

PSSR 2:
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Neues PS5-Update mit PSSR 2 ist da - macht weitere Spiele auf der PS5 Pro schicker
von Tobias Veltin
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In einem offiziellen PlayStation-Blog-Eintrag werden noch weitere Spiele mit speziellen PSSR 2-Patches genannt, die ähnlich wie Resident Evil Requiem für das KI-basierte Skalierungsverfahren feinabgestimmt wurden, sprich jetzt mehr Schärfe liefern und weniger Bildprobleme aufweisen.

Das sind:

  • Silent Hill f
  • Alan Wake 2
  • Control
  • Final Fantasy 7 Rebirth
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Senua's Saga: Hellblade 2
  • Nioh 3
  • Rise of the Ronin
  • Monster Hunter Wilds
  • Dragon's Dogma 2

Am 19. März schließt sich Crimson Desert dem PSSR 2-Lineup an und in den kommenden Wochen dann auch noch Assassin's Creed Shadows sowie Cyberpunk 2077. Das Interessante daran: Alle genannten Spiele gab es zuvor als PS5 Pro-Enhancement, nur Cyberpunk 2077 fehlt bislang in der Liste.

Video starten 1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

Auch das dystopische Sci-Fi-RPG wird dann PSSR 2 auf der PS5 Pro verwenden und somit einen Schärfe-Boost erhalten. Und den soll es nach ersten Berichten auch wirklich geben. Laut Digital Foundry schlägt sich die zweite Version des Sony-Skalierers viel besser als der Vorgänger und liefert:

  • mehr Textur-Schärfe
  • einen insgesamt 4K-ähnlicheren Look
  • ein artefaktfreieres Bild insbesondere bei Ray-Tracing-Artefakten
  • weniger Flimmern bei schmalen Bildelementen
  • eine bessere Kantenglättung

Nutzt CD Project RED die Gelegenheit für weitere Verbesserungen?

Cyberpunk 2077 hat bereits vor vielen Jahren ein Upgrade für die PS5 erhalten und damit beispielsweise Schatten auf Ray-Tracing-Basis spendiert bekommen. Das ist auch die Version, bei der wir grafisch derzeit auf der PS5 Pro "stehengeblieben" sind.

Kürzlich gesellte sich dann noch VRR-Support hinzu, um die Framerate im Leistungs - und Ray-Tracing-modus freizuschalten. Auf der PS5 Pro könnt ihr über die Option noch einmal gut 25 Prozent mehr fps bei knackscharfen Auflösungen herausholen.

Ein dediziertes Upgrade für die Premium-Konsole blieb jedoch aus, weshalb das riesige RPG lediglich vom allgemeinen PS5 Pro-Game Boost profitierte. Es gäbe also noch reichlich Spielraum für optische Verbesserungen.

Weitere Details wurden aber noch nicht geteilt, in einem Post auf X heißt es erstmal nur, dass uns auf der PS5 Pro ein kostenloses, "technisches" Upgrade erwartet:

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Und das kann in der Praxis viel bedeuten. Zumindest über eine PSSR 2-Implementierung wissen wir aber nun Bescheid und die schlägt sich dann hoffentlich richtig gut im Vergleich zu bisherigen Techniken in dem Spiel.

Was würdet ihr euch für Cyberpunk 2077 wünschen? Was wäre das in euren Augen ideale PS5 Pro-Upgrade, das euch noch einmal nach Night City entführt?

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Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

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