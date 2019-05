Days Gone hat eine riesige offene Spielwelt, die wir zusammen mit Deacon und seinem Motorrad erkunden können. Zwischen Freakern und NERO-Stützpunkten verbergen sich dort so viele Geheimnisse, dass wir auch nach Abschluss der Story genügend Dinge zu suchen und zu finden haben. Zum Beispiel die Charakter-Sammelobjekte.

Youtuber PowerPyx hat in seinem Video alle Fundort aufgelistet und zeigt euch genau, wie ihr dort hinkommt. Falls ihr jedoch nur auf der Suche nach ganz bestimmten Objekten seid und nicht sofort alle anderen Standorte verraten bekommen möchtet, haben wir euch die Objekte zusammen mit den Timceodes weiter unten aufgelistet.

Charakter-Sammelobjekte: Wo finde ich die Collectables?

Sieben der Sammelobjekte müsst ihr nicht einmal suchen. Die wandern einfach im Laufe der Geschichte in euer Inventar. Dabei handelt es sich um

Die restlichen brauchen jedoch ein scharfes Auge. Im folgenden findet ihr die Namen der Collectables zur besseren Orientierung.

Charakter-Sammelobjekt Nr. 2: Copeland "The Right to Bear Arms" bei 00:57

Copeland "The Right to Bear Arms" bei 00:57 Charakter-Sammelobjekt Nr. 3: Copeland "Hunting Season" bei 01:28

Copeland "Hunting Season" bei 01:28 Charakter-Sammelobjekt Nr. 4: Manny "Happy Birthday Stud" bei 00:18

Manny "Happy Birthday Stud" bei 00:18 Charakter-Sammelobjekt Nr. 5: Manny "Zen and the Art of Bike Repair" bei 00:44

Manny "Zen and the Art of Bike Repair" bei 00:44 Charakter-Sammelobjekt Nr. 6: Tucker "Trust No One" bei 01:55

Tucker "Trust No One" bei 01:55 Charakter-Sammelobjekt Nr. 7: Tucker "I Can't Go On" bei 02:11

Tucker "I Can't Go On" bei 02:11 Charakter-Sammelobjekt Nr. 8: Alkai "A Portrait of Salome" bei 01:42

Alkai "A Portrait of Salome" bei 01:42 Charakter-Sammelobjekt Nr. 9: Lisa "Have A Good Day" bei 02:33 (Das gibt es unter anderem in der Mission "It's Not Safe Here" zu finden)

Lisa "Have A Good Day" bei 02:33 (Das gibt es unter anderem in der Mission "It's Not Safe Here" zu finden) Charakter-Sammelobjekt Nr. 11: Boozer "Our Only Guest" bei 03:09

Boozer "Our Only Guest" bei 03:09 Charakter-Sammelobjekt Nr. 12: Boozer "My Beautiful Wife" bei 03:32

Boozer "My Beautiful Wife" bei 03:32 Charakter-Sammelobjekt Nr. 13: Rikki "Wrench in Hand" bei 03:48

Rikki "Wrench in Hand" bei 03:48 Charakter-Sammelobjekt Nr. 14: Rikki "Your Lamp in the Sky" bei 04:12

Rikki "Your Lamp in the Sky" bei 04:12 Charakter-Sammelobjekt Nr. 15: Skizzo "The Shit List" bei 04:47

Skizzo "The Shit List" bei 04:47 Charakter-Sammelobjekt Nr. 16: Skizzo "With Honours" bei 04:23

Skizzo "With Honours" bei 04:23 Charakter-Sammelobjekt Nr. 17: Iron Mike "I'll Always Be With You" bei 05:26

Iron Mike "I'll Always Be With You" bei 05:26 Charakter-Sammelobjekt Nr. 18: Iron Mike "Let There Be Peace" bei 04:56

Iron Mike "Let There Be Peace" bei 04:56 Charakter-Sammelobjekt Nr. 19: Addy "Straying From the Path of God" bei 06:06

Addy "Straying From the Path of God" bei 06:06 Charakter-Sammelobjekt Nr. 20: Addy "The Old Generator" bei 05:43

Addy "The Old Generator" bei 05:43 Charakter-Sammelobjekt Nr. 21: Colonel "Sleepy Tea" bei 07:37

Colonel "Sleepy Tea" bei 07:37 Charakter-Sammelobjekt Nr. 22: Colonel "The Good Book" bei 07:59

Colonel "The Good Book" bei 07:59 Charakter-Sammelobjekt Nr. 24: Kouri "To Protect And Serve" bei 06:23

Kouri "To Protect And Serve" bei 06:23 Charakter-Sammelobjekt Nr. 25: Dr. Jiminez "Doctor Abturo" bei 07:13

Dr. Jiminez "Doctor Abturo" bei 07:13 Charakter-Sammelobjekt Nr. 28: Taylor "Flying High" bei 06:40

Taylor "Flying High" bei 06:40 Charakter-Sammelobjekt Nr. 29: Taylor "Delivery Boy" bei 07:01

Taylor "Delivery Boy" bei 07:01 Charakter-Sammelobjekt Nr. 30: Sarah "My Old Lady" bei 08:31

Sarah "My Old Lady" bei 08:31 Charakter-Sammelobjekt Nr. 33: Jim "Advisory Warning" bei 08:08

Und wenn euch sonst noch Fragen zum Spiel auf der Seele brennen, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.