Days Gone - Alle Skills im Spiel und was sie ausrichten

In Days Gone muss Hauptfigur und Freizeitbiker Deacon sein ganzes Können aufwenden, um gegen Massen an Infizierten zu bestehen, die sein Hirn am liebsten zum Frühstück vertilgen würden. Dafür steht ihm nicht nur ein Arsenal an Waffen, sondern auch an Fähigkeiten zur Verfügung.

Wie es sich jedoch für ein Open World-Spiel gehört, müssen auch die erstmal freigeschaltet werden. Wie sich die Skills freischalten lassen und was sie dann ausrichten, hat YouTuber JorRaptor auf einem Anspielevent erfahren und in einem Video festgehalten (via gamingbolt).

Wie schalte ich die Fähigkeiten frei?

Was zunächst einmal heraussticht ist, dass es keinen einzelnen Talentbaum gibt, sondern drei Bereiche mit 15 Unterkategorien. Die insgesamt 45 Fähigkeiten teilen sich wie folgt auf:

Melee (Nahkampf und alles was damit zu tun hat)

(Nahkampf und alles was damit zu tun hat) Ranged (Fernkampf und alles was damit zu tun hat)

(Fernkampf und alles was damit zu tun hat) Survival (Sammeln, Craften und ähnliches)

Innerhalb der einzelnen Bereiche lassen sich die Fähigkeiten nur unter bestimmten Bedingungen freischalten. Wie auch im klassischen Baum-Format können wir erst dann stärkere und erweiterte Skills aktivieren, wenn wir zuvor deren Basis abgehakt haben.

Teilt man die 15 Skills in Dreierreihen auf, sind die Skills aus Reihe 2 erst erreichbar, wenn wir zwei Skills aus der ersten Reihe freigeschaltet haben, Reihe 3 wird möglich, wenn insgesamt vier aus den vorherigen Reihen aktiviert wurden und so weiter. Unterm Strich heißt das: Um die besonders starken Fähigkeiten in einem Bereich freizuschalten, müssen wir Zeit und Extraarbeit in die jeweiligen Spielstile investieren.

JarRaptor vermutet, dass wir mit jedem Levelaufstieg einen Fähigkeitenpunkt bekommen und jede der Fähigkeiten einen Punkt kostet. Je nachdem, wie schnell wir aufleveln, wären wir damit eine Weile beschäftigt. Die Entwickler haben jedoch verlauten lassen dass es möglich sei, alle Fähigkeiten in einem Spieldurchgang zu erwerben.

Welche Fähigkeiten gibt es?

JarRaptor hat tatsächlich jede Fähigkeit mitgeschrieben, weswegen wir sie euch ebenfalls präsentieren können. Während wir die Namen in ihrem englischen Original lassen, übersetzen wir die Beschreibung der Fähigkeit frei.

Nahkampf

Fähigkeit Auswirkung Escape Artist Töte kleinere Feinde, nachdem du dich erfolgreich aus einem Klammergriff befreit hast. Field Repairs Repariere Nahkampfwaffen mit Schrott. Juice Up Verbessert die Erstheilung und die Dauer eines Ausdauer-Cocktails. Hard Hidden Verstärkt den Schaden gefundener und hergestellter Nahkampfwaffen. Busted Up Generiert Ausdauer für jeden ausgeführten Nahkampf-Kill. Talk Shit, Get Hit Verlängert die Dauer der Komboangriffe mit Nahkampfwaffen. Lightning Reflexes Rolle schnell aus dem Weg und in Deckung nach einem betäubenden Angriff oder einer Explosion. Bull Rush Betäube einen menschlichen Feind oder einen Swarmer mit einer Nahkampfwaffe nach einem Sprint. Reckoning Chance auf einen kritischen Takedown bei Nahkamfangriffen gegen Menschen, Swarmer oder Newts. Just Roll With It Ausdauerkosten für das Rollen werden drastisch reduziert. Rock On Betäube schwäre Feinde mit einem Stein. Homerun Erhöht den Schaden von hergestellten und gefundenen Nahkampfwaffen. Retribution Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer oder Takedown um 25 Prozent. Switch It Up Erhöht den Schaden für die Messerkombos auf das Doppelte. Executioner Schwere Freaker können jetzt mit einem Stealth-Kill getötet werden.

Fernkampf

Fähigkeit Auswirkung Focused Shot Verlangsamt die Zeit und macht so einfacher, Feinde zu treffen (Kostet Fokus). Fight And Flight Größere Präzision für das Zielen und Bewegen mit Fernkampfwaffen. Vicious Cicle Kombiniere eine Fernkampf- mit einer Nahkampfattacke für größeren Schaden. Supression Fire Fernkampfwaffen haben im Fokusmodus eine höhere Chance, schwache Feinde zu betäuben. Crowd Control Reduziert die Cooldown-Zeit des Fokusbalkens Hyperfocus Verbessert die Dauer eines Fokus-Cocltails. On The Move Ermöglicht das Nachladen von Fernkampfwaffen im Sprint. Iron Grip Reduziert den Rückstoß der Fernkampfwaffen enorm. Knocked Up Verstärkt den Schaden der Armbrust extrem. Under Pressure Nachladen einer Fernkampfwaffe kostet im Fokusmodus keinen Fokus mehr. Quick Reload Reduziert die Nachladezeit von Fernkampfwaffen. Deadshot Vergrößert die Genauigkeit von Fernkampfwaffen. Up The Antes Vergrößert Munitionskapazität für alle Fernkampfwaffen. Two Birds, One Bullet Erhöht die Durchschlagkraft von Fernkampfwaffen (wahrscheinlich bei gepanzerten Feinden). Headrush Headshots regenerieren Gesundheit.

Survival

Fähigkeit Auswirkung Eye For Detail Verlängert die Anzeigedauer von Icons während des Survival-Blicks. Hawkeyed Zeigt Pflanzen auf der Minimap an. Thorn In Your Side Erhöht die Chance Pfeile aus der Armbrust wiederzufinden. Eagle-Eyed Erhöht die Reichweite des Survival-Blicks. Thief In The Night Verursache weniger Geräusche beim Laufen oder Fallen. Green Thumb Sammle doppelt so viele Pflanzen. Butcher Erhöht die Menge an Fleisch, die von Tieren gewonnen werden kann. Catch Your Breath Reduziert die Cooldown-Periode für die Ausdauer-Regeneration. Ear To The Ground Survival Blick zeigt jetzt auch Feinde an. Monkey Wrench Verdoppelt die Effektivität von Schrott beim Reparieren des Bikes. Second Wind Verleiht einen Extra-Schub Adrenalin, wenn die Gesundheit niedrig ist. Carry That Weight Erhöht den Platz im Inventar für Crafting-Ressourcen. Alchemist Verlängert die Wirkung des Gesundheits-Cocktails. Shape Up Beschleunigt die Ausdauer-Regeneration. Six Feet Over Regeneriere Ausdauer, wenn du Waffenschaden erleidest.

Es gibt also ganz schon viel zu skillen. Welche der Fähigkeiten sich lohnen und welche wir je nach Spielstil auch komplett ignorieren können, erfahren wir ab dem 26. April, wenn Days Gone exklusiv für die PS4 erscheint in unserer Übersicht zum Spiel.