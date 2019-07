In Days Gone könnt ihr euer Bike jetzt mit Uncharted-Stickern verzieren

Der Release des Singleplayer-Spiels Days Gone ist zwar schon ein paar Monate her, aber Sony Bend erweitert das Open World-Abenteuer auch weiterhin. Vor kurzem haben die Entwickler neue Sticker für Deacons Drifter-Bike hinzugefügt, die an das Uncharted-Franchise angelehnt sind.

Insgesamt gibt es drei verschiedene Varianten der Anpassung:

We added three free new bike decals inspired by @Naughty_Dog's Uncharted 4! Head over to the mechanic in #DaysGone and take them out for a ride.



- Uncharted: Sam’s Bike

- Uncharted: Shoreline Bike

- Uncharted: Flashback Bike pic.twitter.com/8W85R9wxyZ