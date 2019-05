Hier ist die größte Horde in Days Gone: 500 Freaker auf einen Schlag

Die Horden entpuppen sich als das größte spielerische und inszenatorische Highlight von Days Gone. Während wir zu Beginn eher auf kleine Mobs treffen, treten wir später gegen die richtig großen Kollektive an. Doch welche ist die größte Horde des Spiels? Wir zeigen euch, wo sie ist.

Die Fundorte aller Horden auf der Map zeigen wir euch übrigens in diesem Artikel.

Achtung: Euch erwarten Gameplay- und Story-Spoiler. Wer sich die Horde nicht vorwegnehmen lassen will, der liest ab hier besser nicht mehr weiter.

Das ist die größte Horde in Days Gone

Die größte Horde des Spiels tummelt sich am alten Sägewerk (Old Sawmill). Sie umfasst ganze 500 Freaker. Ihr findet sie östlich von Iron Mikes Camp in der Lost Lake Region. Wir haben den genauen Fundort auf dem Map-Screenshot oben markiert.

Die gute Nachricht: Ihr könnt die Horde ohnehin nicht verpassen, da sie Teil der Hauptstory ist. Eine der letzten Missionen verlangt, dass ihr es mit dem Mob aufnehmt (keine Angst, wenn ihr die Horde nicht schafft, könnt ihr den Kampf auch überspringen). Wer sein Glück schon vor besagter Story-Quest versuchen will, kann das natürlich ebenfalls tun.

Aber seid gewarnt: Leicht ist der Kampf gegen die Sägewerk-Horde nicht, eben weil ihr es mit so vielen Freakern auf einmal aufnehmen müsst. Das untere Video des Youtubers "HarryNinetyFour" verschafft euch einen guten Eindruck vom harten Kampf.

Noch mehr Horden im Endgame

Am Ende der Story werden übrigens Fundorte der Horden auf der Karte aufgedeckt. Sie stellen also das Endgame von Days Gone dar.

Was bringen Horden-Kämpfe? Es empfiehlt sich, im Laufe des Spiels den ein oder anderen Mob außer Gefecht zu setzen. Zum einen erhöht eine besiegte Horde das Vertrauen der Camps in der Region, zum anderen bedeuten viele besiegte Freaker viele Erfahrungspunkte, die wir gegen neue Fähigkeiten eintauschen können.

8 Tipps zum Bekämpfen von Horden findet ihr hier.