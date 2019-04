Days Gone - Cooles Wetter-Detail sorgt für beeindruckenden Schneefall

Spätestens seit das Open World-Konzept Einzug gehalten hat, sind dynamische Wetter-Systeme das Salz in der Suppe von großen AAA-Releases. Regen, der besonders echt wirkt oder Grasbüschel, die sich im Wind wiegen, können dabei helfen, eine Spielwelt glaubwürdiger zu gestalten. Auch Days Gone setzt auf eindrucksvolle Wetterumschwünge.

So beeindruckend ist der Schnee in Days Gone

Vom Regen in die Traufe: Wenn Deacon St. John, der Biker-Protagonist aus Days Gone, mit seinem Motorrad unterwegs ist, kann schon ein kleiner Schauer dafür sorgen, dass es gefährlich wird. Denn das Wasser verschlammt die Straßen und wir werden deutlich langsamer und somit ein leichteres Ziel für die Freaker.

Ganz besonders imposant ist aber der Schneefall im kommenden PS4-Exklusivtitel. Denn in Days Gone gibt es dann nicht einfach nur weiße Flocken zu sehen - der Schnee fällt in Echtzeit und bleibt am Ende sogar liegen.

YouTuber Life28SK, der offensichtlich schon vor dem Launch ein Exemplar des Spiels in die Hände bekommen hat, teilte dieses Wetter-Detail mit seinen Zuschauern:

Schnee von gerade eben: Anstatt also schneebedeckte Gebiete einfach in den Norden der Karte zu verlegen, haben es die Entwickler von Sony Bend geschafft, die Spielwelt selbst zu verändern. Je länger der Schnee fällt, desto mehr werden die Objekte in der Umgebung mit dem Niederschlag bedeckt.

Days Gone

Geleaktes Gameplay zeigt erstmals "echte" Spielszenen

Schnee's Gone? Leider ist im Video nicht zu sehen, wie lange der Schnee liegen bleibt und wie es aussieht, wenn er zu schmelzen beginnt. Beeindruckend ist dieses Detail aber dennoch.

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für die PS4.