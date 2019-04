Days Gone - Update 1.03 ist gigantisch & soll sich um Bugs kümmern

Mittlerweile wissen wir schon, dass Days Gone beileibe kein kleines Spiel sein wird. Der PS4-exklusive Open World-Titel beanschlagt immerhin mehr als 67 GB auf der Festplatte. Doch wer Days Gone zum Release am 26. April von seiner besten Seite erleben möchte, muss auch das Update 1.03 herunterladen, das ebenfalls nicht von schlechten Eltern ist.

Days Gone

Geleaktes Gameplay zeigt erstmals "echte" Spielszenen

Wie die ersten Days Gone-Spieler, die ihr Exemplar schon vorab erhalten haben, auf Reddit verraten, ist jetzt ein neues Update live gegangen, das mehr als 17 GB groß (in den verschiedenen Sprachregionen sind es teilweise sogar mehr als 21 GB). Wir dürfen also gleich noch etwas mehr Platz auf unserer PS4 freischaufeln.

Bugs und Übersetzungsfehler: Eine ausführliche Auflistung der Patch Notes zu Update 1.03 gibt es bislang aber noch nicht. Doch wie die Spieler berichten, soll das Update vor allem dafür da sein, um bestehende Bugs zu fixen und Probleme mit der Lokalisierung zu beheben. Angesichts der Größe des Updates, scheint Days Gone jedenfalls nicht fehlerfrei zu sein und den einen oder anderen Spielfehler in petto zu haben.

Wie Days Gone am Ende wirklich geraten ist, erfahren wir spätestens zum Release am 26. April 2019. Die Reviews (auch das der GamePro) gehen einen Tag vorher an den Start.

Macht ihr euch Sorgen, dass Days Gone voller Bugs stecken könnte?