Days Gone-Spieler findet verrücktes Detail, das kaum jemand bemerkt hat

Days Gone ist kein technisch einwandfreies PS4-Exklusivspiel, in Sachen Detailgrad steht Deacons Zombie-Abenteuer anderen großen Open World-Spielen wie Horizon Zero Dawn allerdings in nichts nach. Ein Möchtegern-Überlebender ist nun auf ein Detail gestoßen, das abermals beweist, wie viel Mühe sich die Entwickler dabei gegeben haben, das virtuelle postapokalyptische Oregon möglichst lebendig darzustellen.

Schaut euch die Nummernschilder mal genauer an

Vermutlich wird es kaum jemanden aufgefallen sein, aber schaut euch die Autowracks auf den zerstörten Straßen einmal genauer an: Offenbar trägt jedes einzelne Vehikel ein anderes Nummernschild.

Verrückt, wenn man bedenkt, dass man in der Hitze des knallharten Überlebenskampfes nicht unbedingt darauf achtet, welche Zahlen und Buchstaben die einzelnen Autos in der Open World kennzeichnen.

Wir haben die Autos ebenfalls genauer unter die Lupe genommen (natürlich nicht jedes einzelne in der Open World). Eine Stichprobe auf einem freaker-verseuchten Rastplatz offenbarte aber tatsächlich, dass zumindest hier jede einzelne Karre ein anderes Nummernschild trägt.

Spieler im Days Gone-Subreddit reagieren überrascht. Nur die wenigsten scheinen dieses Detail gekannt zu haben. Habt ihr es beim Spielen bemerkt?

