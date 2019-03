Wir müssen zwar noch etwa einen Monat auf den Release von Days Gone warten, im Netz ist aber jetzt schon die komplette Trophäen-Liste des kommenden Open World-Abenteuers für die PS4 aufgetaucht - und viele Trophäenjäger lassen bereits die Korken knallen. Denn sollten die Erfolge echt sein, dann scheint der Weg zum Platinkelch in Days Gone sehr eben zu sein.

Das sind die PS4-Trophäen von Days Gone

Woher kommt die Liste? Die Trophäen-Liste zu Days Gone stammt von einem Reddit-User namens DeftonesBandPSN, der sie mit den passenden PS4-Screenshots untermauert.

Klar, solang das Spiel nicht draußen ist, müssen wir sie mit Vorsicht genießen. Allerdings hat DeftonesBandPSN unter anderem bereits die Trophäen zu Sekiro: Shadows Die Twice vorab geleakt.

Wie viele Trophäen müssen wir in Days Gone sammeln?

insgesamt gibt es 46 Trophäen

1x Platin

2x Gold

15x Silber

28x Bronze

Was wir für die einzelnen PlayStation-Kelche im Spiel tun müssen, ist ebenfalls bereits bekannt. "Sieht ziemlich simpel aus, fast schon zu simpel", schreibt ein Spieler in den Kommentaren auf Reddit. Er schätzt die "Platin-Schwierigkeit" von Days Gone auf 2/10.

Was müssen wir für Platin tun?

Achtung, es folgen Spoiler zu Trophäen, respektive Aufgaben im Spiel

Neben den typischen Story-Erfolgen, die wir hier nicht spoilern wollen, finden sich etliche Trophäen in der Liste, deren Herausforderungen auch nach meinem Gefühl vergleichsweise recht einfach zu meistern scheinen.

Bei vielen Aufgaben müssen wir wohl nur etwas Zeit mitbringen, aber keine großen spielerischen Skills:

Bronze - Erreicht 100 Stealth-Kills

Bronze - Töte 200 Feinde mit gecrafteten Waffen

Bronze - Sammle 541 Items von Leichen

Bronze - Sammle 989 Freaker-Ohren

Bronze - Schalte 30 Skills frei

Silber - Schalte 45 Skills frei

Bronze - Crafte 50 Items

Silber - Sammle 50% aller Collectibles

Silber - Sammle 75% aller Collectibles

Trophäenjäger dürfte insbesondere bei letzteren beiden Erfolgen aufatmen: Für Platin müssen nämlich nur 75 Prozent aller Sammelgegenstände gefunden werden, nicht die vollen 100 Prozent.

Problem-Horden? Knackig könnte es hingegen bei der Silber-Trophäe "Erledigt eure erste Freaker-Horde" werden. Die sind bekanntlich Late-Game-Encounters und erfordern taktisches Gespür sowie den kreativen Einsatz von Umwelt und Ausrüstung.

Da Horden allerdings auch Story-gebunden sein sollen, kann es aber sein, dass uns das Spiel zumindest bei unserer ersten Begegnung mit den Freaker-Massen etwas an die Hand nimmt und das Prozedere vereinfacht.

Hier die komplette geleakte Trophäen-Liste.

Platin-Quoten der PS4-Exklusivspiele der letzten Jahre

Days Gone wäre damit übrigens nicht das erste PS4-Exclusive mit einer recht simplen Platin-Trophäe. In Marvel's Spider-Man haben mehr als 10 Prozent der Spieler alle Trophäen freigeschaltet. So sieht's bei anderen PS4-Exklusivspielen aus:

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für PS4. Alles, was ihr vor dem Release wissen müsst, findet ihr hier: