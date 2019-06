Days of Play locken mit dicken Rabatten auf Days Gone & mehr [Anzeige]

Sony hat die Days of Play gestartet und lockt seine Kunden zu diesem Anlass mit zahlreichen Sonderangeboten aus dem AAA-Bereich. Der Fokus liegt dabei auf exklusiven PS4-Titeln, aber auch viele andere große Hits sind dabei. Die Angebote gelten zehn Tage lang und enden somit am 17. Juni. Wir stellen euch hier ein paar der besten Deals vor und erklären euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Marvel's Spider-Man

Das richtige Spiel für: Alle Fans von Spider-Man, Open-World-Spielen und Wolkenkratzern.

Nicht so gut für: Alle, die keine Open-World-typischen Fleißaufgaben erledigen wollen.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Den PS4-exklusiven Open-World-Hit Marvel's Spider-Man gibt es für 29,99€ statt 69,99€. Der im September letzten Jahres erschienene Actiontitel überzeugte Spieler wie Kritiker.

Schwungvoller Held: Wie wir uns durch die Luft schwingend zwischen Wolkenkratzern fortbewegen, ist eines der Highlights des Spiels. Zum einen macht der Blick von hoch oben auf Manhatten einiges her, zweitens wird dank der ausgezeichnet funktionierenden Steuerung ein berauschendes Geschwindigkeitsgefühl vermittelt.

Flink und trickreich: Auch im Kampf weiß Spider-Man zu überzeugen. Das an die Batman-Arkham-Reihe angelehnte System ist nicht neu, aber bewehrt. Dadurch, dass Spider-Man deutlich beweglicher ist als andere Open-World-Helden, entsteht zudem ein ganz eigenes Spielgefühl, dass sich durch zahlreiche Gadgets und Spezialfähigkeiten zusätzlich von der Konkurrenz abhebt.

Killer und Filler: In den sogenannten Blockbuster-Missionen liefert Spider-Man kinoreif inszenierte, rasante Action mit spektakulären Momenten, die lange im Gedächtnis bleiben. Dazwischen gibt es allerdings auch viele Standard-Open-World-Aufgaben, die leider nur Füllmaterial sind. Trotzdem handelt es sich um das beste Spider-Man-Spiel aller Zeiten.

Days Gone

Das richtige Spiel für: Alle, die ein gutes, umfangreiches Open-World-Spiel suchen.

Nicht so gut für: Alle, die von Zombies die Nase voll haben oder eine spannende Story suchen.

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Bei Days Gone fällt der Rabatt mit 28% etwas kleiner aus, aber schließlich ist das Open-World-Zombiespiel erst im April erschienen und war auch zum Normalpreis einer der größten Verkaufshits des Jahres bisher. Zu den Days of Play gibt es den Titel nun für 49,99€ statt 69,99€, Plus-User erhalten 5% zusätzlichen Rabatt.

Das Beste draus gemacht: Die Prämisse von Days Gone ist zugegebenermaßen nicht gerade kreativ. Open-World- und Zombiespiele gab es in den vergangenen Jahren bereits eine Menge und Days Gone hat leider wenig neue Ideen. Durch eine sehr gute Umsetzung des Szenarios schafft es das Spiel trotzdem, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Wunderschönes Oregon: Das liegt vor allem an der wundervoll gestalteten Spielwelt. Der Bundesstaat Oregon, den wir mit unserem Motorrad bereisen, zieht uns mit seinen verschneiten Berggipfeln, seinen dichten Wäldern und seinen heißen Quellen sofort in seinen Bann.

Überlebenskampf: Zur Atmosphäre trägt zudem das Gefühl der Bedrohung bei, das uns auf unserer Reise nie verlässt. Einmal zu lange an der falschen Stelle angehalten, sind wir schnell von einer Horde Zombies oder einem Wolfsrudel eingekreist. Ständig kämpfen wir ums nackte Überleben. So schafft es Days Gone, trotz der etwas langatmigen Story konstant Spannung zu erzeugen.

God of War (Digital Deluxe Edition)

Das richtige Spiel für: Alle, die ein packendes, brutales und gleichzeitig emotionales Actionspiel erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die keine Lust auf einen größtenteils linearen Spielverlauf haben.

GamePro-Wertung: 93 Punkte

Mit God of War gibt es einen weiteren PS4-exklusiven Titel im Sonderangebot. Das bei den Game Awards 2018 mit dem Titel "Spiel des Jahres" ausgezeichnete Action-Adventure gibt es in der Digital Deluxe Edition für 29,99€ statt 69,99€. Auch hier bekommen Plus-Mitglieder noch 5% zusätzlichen Rabatt.

Der Ernst des Lebens: Nachdem sich Protagonist Kratos in den vorherigen drei Teilen der Reihe vor allem als jähzorniger Draufgänger präsentiert hat, hat ihn im Reboot der Ernst des Lebens eingeholt. Er muss sich nun um seinen Sohn kümmern, wir dadurch ernster und auch etwas vorsichtiger. Die nicht immer einfache Beziehung der beiden ist das emotionale Highlight des Spiels.

Im Norden viel Neues: Auch ein unverbrauchtes Szenario hat God of War zu bieten. Der Wechsel von der griechischen in die nordische Mythologie bringt erstaunliche landschaftliche Abwechslung mit sich: Vom der Menschenwelt ähnlichen Midgard über die aschebedeckten Krater Muspelheims bis zur idyllischen Fantasywelt Alfheim mit rosarotem Himmel führt die Reise des Kriegsgotts.

Betörende Monster: Eine ganz besondere Faszination üben die teils gigantischen Kreaturen aus, die nicht nur mit viel Liebe zum Detail gestaltet, sondern auch hervorragend animiert und vertont wurden. Von ihrem Anblick sollten wir uns aber nicht lange betören lassen, denn die Monster verwickeln uns in fordernde Kämpfe, die God of War zu einem rundum gelungenen Action-Adventure machen.

Resident Evil 2

Das richtige Spiel für: Alle, die auf klassischen Survival-Horror stehen.

Nicht so gut für: Traditionalisten, die selbst die Schwächen des Originals lieben.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Die Neuauflage des Klassikers Resident Evil 2 gehört zu den Kritikerlieblingen dieses Jahres. Den Survival-Horror-Hit bekommt ihr zehn Tage lang für 34,99€ statt 59,99€.

Technisch modern: Das Remake wurde technisch runderneuert. Nicht nur wurde die Grafik auf den neuesten Stand gebracht, auch die Handhabung wurde an die heutigen Gewohnheiten angepasst. Fixierte Kameraperspektiven gibt es nur noch in Ausnahmefällen, meistens steuern wir die Protagonisten ganz modern mit den Analogssticks aus der Schulterperspektive.

Traditioneller Horror: Beim Gameplay bleibt das Remake dem Original weitgehend treu. Als Claire oder Leon erkunden wir rätselnd und kämpfend eine geheimnisvolle Polizeistation. Dabei müssen wir mit spärlichen Ressourcen auskommen und klug unseren begrenzten Inventarplatz verwalten, um nicht plötzlich wehrlos einer Meute Zombies gegenüberzustehen.

Neu ist besser: Einige Verbesserungen gibt es aber doch. So können uns Gegner nun durch Türen verfolgen. Dafür können wir uns mit dem Messer aus brenzligen Situationen befreien. Die Möglichkeit, beliebig oft zu speichern, ist deaktivierbar. Somit ist das Remake für Einsteiger wie Veteranen gut geeignet. Nur diejenigen, die das Original mit allen alten Schwächen neu erleben möchten, könnten enttäuscht sein.



Detroit: Become Human (Digital Deluxe Edition)

Das richtige Spiel für: Alle, die eine komplexe Story mit zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten suchen.

Nicht so gut für: Alle, die eine spielerische Herausforderung brauchen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Mit Detroit: Become Human hat das Entwicklerstudio Quantic Dream (Heavy Rain, The Nomand Soul) im letzten Jahr sein vielleicht bestes Spiel abgeliefert. Perfekt ist der Sci-Fi-Thriller dennoch nicht, aber da er derzeit um stolze 71% reduziert ist und somit nur noch 19,99€ kostet, ist er auf jeden Fall einen Blick wert.

Fesselnde Entscheidungen: Detroit erzählt eine interessante, wenn auch manchmal etwas klischeebeladene Geschichte über die Grenze zwischen Mensch und Maschine. Dass uns die Story die ganze Zeit fesselt, liegt nicht zuletzt an den vielen Entscheidungen, die gewaltige Auswirkungen haben und uns das Gefühl geben, die Handlung tatsächlich zu gestalten.

Spielerisch seicht: Von diesen Entscheidungen abgesehen hat Detroit nicht allzu viel Gameplay zu bieten. Wir bestreiten Quick Time Events, suchen unsere Umgebung ab, sammeln Informationen und ziehen unsere Schlüsse aus ihnen. Hin und wieder werden wir dabei unter Zeitdruck gesetzt, um die Spannung zu erhöhen, was nicht immer funktioniert.

Glaubhafte Zukunft: Dass Detroit dennoch ein eindrucksvolles Erlebnis bleibt, liegt neben der Entscheidungsfreiheit vor allem an der tollen, kinoreifen Inszenierung sowie den ebenso kreativ wie lebendig gestalteten Schauplätzen. Den Entwicklern ist es gelungen, das von Menschen und Androiden bewohnte Detroit des Jahres 2038 bis ins Detail glaubwürdig zu gestalten.

