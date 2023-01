Dead Space Remake: Diese beiden Grafikmodi gibt es auf PS5 und Xbox Series X/S

Der Release von Dead Space Remake am 27. Januar 2023 rückt immer näher. Passend dazu verraten Publisher EA und das Entwicklerteam von Motive Studios nun, welche beiden Grafik-Modi der Horror-Shooter auf PS5 und Xbox Series X/S bieten wird.

Zwei Grafikmodi für das Dead Space Remake

Auf Twitter verrieten die Verantwortlichen, welche beiden Grafikmodi zur Auswahl stehen werden. Sie unterscheiden sich in der Bildfrequenz und der Auflösung, sodass sowohl für Grafik-Enthusiasten als auch für Action-Liebhaber etwas dabei sein wird:

Folgende Grafik-Modi stehen zur Auswahl:

Qualitätsmodus: 30 fps bei 4K mit Ray-Tracing

30 fps bei 4K mit Ray-Tracing Leistungsmodus: 60 fps mit 2K (oder 1440p) ohne Ray-Tracing

Im Vergleich zum Original hat sich so einiges bei Dead Space Remake getan. Erste Vergleichsvideos haben bereits gezeigt, welche Unterschiede es gibt. So wird es in der 2023er-Version atmosphärische Nebel- und Raucheffekte geben, die sich noch besser in das Beleuchtungssystem integrieren. Dicke Rauchschwaden werden von strahlenden Lichtquellen erleuchtet und erzeugen so eine noch düsterere Horror-Stimmung.

Ein Unterschied, der vielen Fans im Vergleich zu früher nicht gefällt, ist die Benutzung der Waffen. Der Plasma-Cutter hat eine zu übertriebene Animation und die Soundkulisse beim Abfeuern der Waffe ist quasi nicht vorhanden. Doch in wenigen Wochen könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob ihr der Kritik zustimmen könnt.

Wie sich das Remake zu Dead Space optisch macht, ist im neuen Trailer zu sehen:

1:44 Dead Space - Neuer Trailer stimmt euch auf den Launch des Horror-Remakes ein

Auch wir konnten uns bei einem Preview-Event von der neuen Optik überzeugen, in der die Ishimura nun erstrahlt. Neben den verbesserten Texturen und eingangs erwähnten Nebel- und Raucheffekten gibt es einen bisher nie dagewesenen Detailreichtum.

Daneben wird es einige Punkte geben, an denen die Spielstruktur etwas aufgebrochen wurde. Falls ihr wissen wollt, wie Kollege Tobi die frühe Version von Dead Space Remake gefallen hat, solltet ihr einen Blick in seinen Preview-Bericht werfen.

