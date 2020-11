Demon's Souls Glitch macht euch zum One-Hit-Wonder

Ist euch Demon's Souls zu schwer? Dann nutzt einen Glitch, der euch quasi unbesiegbar macht. Mit ein wenig Aufwand werdet ihr zu einer Todesmaschine, die alle Gegner mit einem Schlag aus dem Weg räumt - egal ob einfacher Ghoul, starker Boss oder fieser Eindringling.

Entdeckt hat den Glitch der in der Souls-Community bekannte Youtuber ymfah.

So aktiviert ihr den Glitch

Der Exploit basiert auf einem neuen Item in Demon's Souls - der Goldmünze. Diese erhöht den Glückswert eures Charakters. Wenn ihr jetzt auch noch den Glücks-Boost der Maiden in Black im Nexus in Anspruch nehmt, dreht das Spiel komplett auf und ballert das Glück eures Charakters dauerhaft durch die Decke. Das gibt eine Menge seltener Drops.

One-Hit-Kills: Noch besser ist aber, dass es mit dem Blueblood Sword eine Waffe in Demon's Souls gibt, deren Angriffswert mit eurem Glückswert steigt. Wenn ihr es schafft das Schwert herzustellen, teilt ihr Schaden aus, von dem ihr bisher nur träumen konntet.

Wenn ihr den Glitch selbst ausprobieren wollt, solltet ihr euch beeilen, denn Bluepoint Games wird den Exploit vermutlich zeitnah aus dem Spiel entfernen. Schaut euch das Video an und folgt Schritt für Schritt den Anweisungen.

Weitere Glitches und Geheimnisse

Ein anderer berühmter Glitch wurde aus dem Spiel entfernt. In der PS3-Version war es möglich, Gegenstände unendlich zu kopieren und seinen Charakter so schon zu Beginn des Spiels extrem stark zu machen.

Neu ist hingegen eine mysteriöse Tür, hinter der sich ein nicht minder mysteriöses Objekt auf einem Balkon befindet. Die Community versucht momentan vergeblich die Tür zu öffnen.

