Demon's Souls hat eine mysteriöse neue Tür & lässt Fans rätseln

Das Remake von Demon's Souls orientiert sich sehr stark am Original. Umso auffälliger ist eine neue Tür im Spiel, die sich nicht öffnen lässt. Dass es sich dabei nicht um Deko handelt ist recht offensichtlich. Wie bei anderen Türen, die sich mit einem Schlüssel öffnen lassen, erscheint die Nachricht "die Türe scheint verschlossen". Außerdem befindet sie sich nicht irgendwo, sondern hinter einer falschen Wand in Welt 1-3. Verdächtig.

Community versucht, die Tür zu öffnen

Einige Spieler von Demon's Souls haben sich auf Reddit zusammen getan, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Die Tür hat jedoch noch niemand öffnen können. Dank dem Foto-Modus lässt sich jedoch hinter die Wand blicken. Zu sehen ist ein großer Balkon mit einem leuchtenden Objekt.

Führt die Tür zu einem DLC? Das wäre natürlich die bestmögliche Option. Sicher ist das aber nicht. Es könnte sich auch um ein Geheimnis handeln, das durch Aktionen im Spiel gelöst werden kann. Oder die Entwickler spielen uns allen nur einen Streich. Das Ganze erinnert stark an eine Tür in Bloodborne, die sich letztendlich als nutzlose Abkürzung herausstellte. Wir sind gespannt, ob das Mysterium bald gelöst wird.

Ab übermorgen könnt ihr dann endlich selbst Hand an das Rollenspiel anlegen. Was die internationalen Kritiker über Demon's Souls denken, erfahrt ihr in unserer Test-Übersicht. Auf den berühmten Glitch zum Kopieren von Items müsst ihr allerdings verzichten. Dafür helfen euch die Entwickler mit 180 kleinen Tipp-Videos, um besonders hohe Hürden zu meistern.

