Diablo Immortal bietet Barrierefreiheitsoptionen, die auch für euch interessant sein könnten

Ab heute heißt es wieder fleißig schnetzeln und looten, wenn Diablo Immortal für iOS, Android und PC erscheint. Damit das ordentlich klappt und auch wirklich alle ihren Spaß haben können, wird der Slasher mit einer ganzen Reihe an Zugänglichkeits-Optionen erscheinen. Das gab Blizzard in einem Blog-Post bekannt, der die einzelnen Funktionen näher vorstellt.

Alle wichtigen Infos zum Launch bekommt ihr hier:

3 1 Diablo Immortal Alles zu Release & Preload

Das sind die Barrierefreiheitsoptionen für Diablo Immortal

Steuerung: Wir wissen ja bereits, dass wir sowohl auf mobilen Geräten als auch auf dem PC Controller nutzen können – darunter auch einen DualSense oder ein Xbox-Gamepad. Diese sollen sofort von Diablo Immortal erkannt werden, sobald sie verbunden wurden. Viele der Knöpfe dürft ihr dann in den Optionen anpassen, um die für euch ideale Steuerung zu finden. Ihr könnt sogar einen freien Cursor aktivieren, durch den der Analogstick wie eine Maus funktioniert.

Chat: Verständigung ist wichtig in einem Koop-Spiel, und deshalb hat sich Blizzard für den Chat einige interessante Optionen einfallen lassen. So könnt ihr die Textgröße von Nachrichten einstellen, eine bei einem Mobile-Titel nicht zu unterschätzende Funktion. Besonders hilfreich sind auch die Text-to-Voice- und Voice-to-Text-Optionen:

Voice-to-Text: Wenn ihr einem Sprachchat nicht beitreten könnt oder wollt, übersetzt das Spiel eure Stimme in eine Textnachricht. Zuvor kann die Nachricht aber noch angepasst werden.

Wenn ihr einem Sprachchat nicht beitreten könnt oder wollt, übersetzt das Spiel eure Stimme in eine Textnachricht. Zuvor kann die Nachricht aber noch angepasst werden. Text-to-Voice: Genau andersherum geht es aber auch. Ihr könnt euch ausgewählte Nachrichten oder Benachrichtigungen in Diablo Immortal laut vorlesen lassen. So werdet ihr in Kämpfen nicht unnötig abgelenkt.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Grafik: Diablo Immortal wird uns natürlich wieder an finstere Orte führen. Damit wir in den Dungeons trotzdem die Übersicht behalten, wird es einen Slider geben, der uns die Helligkeit einstellen lässt. Eine Einstellung für den Kontrast und eine Option für Farbenblinde sollen schon bald folgen.

Weitere Artikel zu Diablo Immortal:

So geht es weiter: Blizzard stellt uns am Ende des Blog-Eintrags weitere Accessibility-Funktionen in Aussicht. Dafür sollen die Fans ordentlich Feedback an das Studio weitergeben, damit die Verantwortlichen wissen, an welchen Stellen es noch hakt. Es gibt sogar eine eigene Forschungs-Seite, auf der ihr euch anmelden und aktiv an Diablo Immortal mitwirken könnt.