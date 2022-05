Diablo Immortal: Ab dieser Uhrzeit könnt ihr spielen, alles zu Release + Preload auf PC und Mobile

Diablo Immortal steht vor der Tür. Es dauert nicht mehr lange, bis ihr endlich wieder haufenweise Höllenkreaturen schnetzeln könnt. Auf dem PC geht das Ganze zwar erst einmal nur als Open Beta los, aber dafür könnt ihr den Preload jetzt schon starten. Auf iOS und Android stehen jetzt auch die genauen Release-Zeiten fest.

Wann erscheint Diablo Immortal für PC, iOS und Android?

Das kommt auf die Version drauf an, und darauf wo ihr lebt. Blizzard hat eine Infografik mit den globalen Release-Zeiten veröffentlicht, damit ihr ganz genau wisst, wann es wo losgehen kann. In den meisten Regionen der Welt kommt Diablo Immortal am 2. Juni auf den Markt, beziehungsweise kann es dann einfach heruntergeladen werden.

Start in Deutschland: 2. Juni um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit

In einigen wenigen Ländern wie Korea und Australien müssen sich die Menschen bis zum 3. Juni gedulden und in manchen Regionen am asiatischen Pazifik dauert es sogar noch bis zum 22. Juni (beispielsweise Hong Kong, Indonesien, Macao, Malaysia, Phillipinen, Singapur, Taiwan und Thailand). Allerdings soll es dort dann auch dedizierte Extra-Server geben, um ein für alle Beteiligten möglichst angenehmes Spiel-Erlebnis zum Launch zu gewährleisten.

Hier könnt ihr euch zur Einstimmung nochmal ein Video dazu ansehen, was sich bei Diablo Immortal alles getan hat:

Der Preload für die PC Open Beta ist jetzt schon verfügbar

Diablo Immortal kommt auch für PC. Trotz des Ankündigungs-Debakels rund um die Frage, wie viele Diablo-Fans ein Telefon haben, erscheint das neueste Diablo auch für den PC. Zunächst zwar nur als Open Beta, aber immerhin direkt mit Crossplay und Crossprogression. Ihr könnt also zuhause am PC mit euren Freund*innen spielen und unterwegs damit weiter machen.

Preload jetzt schon möglich: Wer direkt pünktlich am 2. Juni loslegen will, kann auf dem PC bereits den Download starten. Das funktioniert wie gewohnt über den Battle.net-Launcher. Auf iOS und Android gibt es zwar keinen Preload, aber in manchen Ländern und Regionen kann es durch den Rollout trotzdem dazu kommen, dass ihr Diablo Immortal schon etwas früher im App Store oder bei Google Play findet.

Diablo Immortal ist komplett Free2Play

Falls ihr das nicht auf dem Schirm habt, das bisher angeblich größte, umfangreichste und ambitionierteste Diablo kostet euch nichts. Ihr könnt das gesamte Spiel vollständig und ohne Kosten spielen. Es gibt aber natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, innerhalb des Spiels Geld auszugeben. Mehr Infos dazu, was kostenlos ist und für welche Inhalte ihr zahlen müsst, findet ihr in diesem GamePro-Artikel.

Freut ihr euch drauf? Auf welchen Plattformen startet ihr die Monster- und Dämonenhatz?