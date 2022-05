Diablo Immortal könnte auch für Konsolen kommen, aber rechnet nicht zu bald damit

Noch in dieser Woche, am 2. Juni, erscheint Diablo Immortal für iOS, Android und PC. Aber nicht alle haben einen potenten Gaming-Rechner oder zocken gerne auf mobilen Geräten. Besteht denn grundsätzlich eine Chance, dass das Action-Rollenspiel irgendwann auch für PlayStation, Xbox und Switch erscheint? Es gibt Anzeichen, die dafür sprechen.

Hier bekommt ihr alle Infos zum anstehenden Release:

3 0 Diablo Immortal Alles zum Release auf PC und Mobile

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von der ehemaligen GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Was für Diablo Immortal auf Konsolen spricht und was nicht

Diablo Immortal kommt mit Controller-Support – sowohl auf PC als auch auf mobilen Geräten. Damit ist einer Umsetzung für Konsolen doch eigentlich der Weg geebnet, oder? Ganz so einfach ist es nicht, wie General Manager Rod Fergusson jetzt in einem Interview erklärt (via eurogamer):

Ich möchte anmerken, dass die Unterstützung von Controllern und die Unterstützung von Konsolen sehr unterschiedliche Dinge sind. […] Einige Spieler ziehen es vor, mit dem Controller zu spielen. Bei der Entscheidung ging es also viel mehr darum, diesen Wunsch der Spieler zu erfüllen und ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten, sich mit Immortal zu beschäftigen.

Im Video erfahrt ihr mehr über Diablo Immortal:

Erst für PC, dann für Konsole? Gut, der Controller-Support ist also kein konkreter Hinweis auf eine Konsolen-Version, würde bei einer Entscheidung dafür aber auch nicht schaden. Viel wichtiger ist, dass Blizzard mit dem PC-Release auf die Fans gehört hat. Das zeigt, dass Diablo Immortal durchaus für Konsolen kommen könnte, wenn sich genügend Leute dafür aussprechen. Das zeigt auch eine Aussage von Fergusson, der einen Port explizit nicht ausschließen möchte:

Im Grunde bin ich ein Mensch, der niemals nie sagt, aber wir haben heute nichts anzukündigen oder zu besprechen.

Weitere Infos zu Diablo Immortal:

Es könnte also durchaus passieren, dass Diablo Immortal irgendwann für Konsolen angekündigt wird. Da sich eine solche Umsetzung aber offensichtlich nicht in Arbeit befindet, solltet ihr in naher Zukunft nicht damit planen.

Wenn ihr heiß auf das Spiel seid, müsst ihr also wahlweise zum Smartphone, Tablet oder PC greifen. Ihr seid euch nicht sicher, ob eure Gerät das Spiel auch packt? Wir sagen euch, welche Systemanforderungen Diablo Immortal an euer Handy oder euren Rechner stellt.

Würdet ihr Diablo Immortal gerne auf der Konsole eurer Wahl zocken?