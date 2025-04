Die 8 besten Koop-Horrorspiele auf Steam: Das sind unsere Grusel-Empfehlungen zum Zocken mit Freunden

Wie wär's mit ein paar Koop-Schockern?

Wer den besonderen Nervenkitzel sucht oder sich nicht alleine gruseln mag, kann sich auch mit Freund*innen seinen Ängsten stellen. Vor allem auf Steam gibt es dafür genug kooperative Horrorspiele. Wir haben euch einige der besten Koop-Titel herausgesucht, in denen ihr euch zusammen gegen furchteinflößende Zombies, blutrünstige Killer und andere schaurige Dinge behaupten müsst – oder in denen ihr sogar selbst in die Haut des Grauens schlüpft.

Dieser Artikel ist Teil unserer Horror-Themenwoche. Weitere Artikel rund um Gaming und Horror sowie Informationen zur Themenwoche findet ihr hier in unserem Übersichtsartikel: Mehr zum Thema Die Horror-Themenwoche auf GamePro: Das erwartet euch in den nächsten Tagen bei uns von Samara Summer

Lethal Company

0:52 Lethal Company - Das neue Koop-Horrorspiel mit Sci-Fi-Setting im Trailer

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 3

3 USK: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Alle Rezensionen: 97% - Äußerst positiv

Als Mitarbeiter*in einer Firma gilt es in Lethal Compnay möglichst viel Schrott auf industrialisierten Monden zu sammeln. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan, denn die SciFi-Welt steckt voller Gefahren – vor allem nachts. Umso wichtiger ist es, sich nützliches Werkzeug zu verdienen.

Lethal Compnay befindet sich derzeit im Early Access.

Phasmophobia

3:41 Phasmophobia - Trailer zum wohl gruseligsten Koop-Spiel des Jahres - Trailer zum wohl gruseligsten Koop-Spiel des Jahres

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 4

4 USK: ab 16 Jahren

ab 16 Jahren Alle Rezensionen: 96% - Äußerst positiv

Keine Horror-Liste ohne Geister. Diesen Platz füllt Phasmophobia, ein Psycho-Horror-Vertreter, in dem ihr mithilfe eurer Ausrüstung paranormalen Aktivitäten nachgeht und Beweise sammelt. Da darf die gute alte Videokamera und ein EMF-Gerät natürlich nicht fehlen. Es gibt aber auch die sogenannte Geisterbox, über die ihr mit den Geistern interagieren und weitere Informationen sammeln könnt.

Phasmophobia befindet sich aktuell im Early Access.

Dead By Daylight

9:43 Was ist ... Dead by Daylight? - Der Multiplayer-Überraschungshit auf Steam - Der Multiplayer-Überraschungshit auf Steam

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 5

5 USK: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Alle Rezensionen: 79% - Größtenteils positiv

Dead By Daylight bietet mit seinem asymmetrischen PvP-Modus einen ganz besonderen Kniff: Ihr könnt nicht nur in die Rolle einer der vier Gefangenen, sondern auch in die des Killers schlüpfen.

Während ihr als Gefangener aus der Third-Person-Sicht versucht, aus dem Todesgebiet zu entkommen, ist es eure Aufgabe als Killer genau das zu verhindern – auf grausame Art und Weise und in der Rolle verschiedener berühmter Horror-Charaktere, versteht sich. Das ist nicht nur ein spannendes, sondern auch nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel.

Sons of the Forest

1:56 Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 8

8 USK: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Alle Rezensionen: 87% - Sehr positiv

Sons of the Forest ist der Nachfolger des beliebten Horror-Survival-Games The Forest. Wie schon im Vorgänger stranden wir auf einer Insel, auf der es nur so vor Kannibalen und Mutanten wimmelt. Wir müssen dem Geheimnis hinter all dem aber nicht unbedingt alleine auf die Spur kommen, sondern können das zusammen im Koop tun – plus KI-Begleiter, auf die wir ohnehin treffen.

Nachdem ein Host für den Spielstand bestimmt wurde, könnt ihr euch mit bis zu sieben Freund*innen aufmachen Ressourcen zu sammeln, eine Basis zu bauen und durch Wälder, Höhlen und mysteriöse Anlagen zu streifen, während ihr gruselige Gestalten bekämpft.

Left 4 Dead 2

Let 4 Dead 2 - E3-Gameplay

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 4

4 USK: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Alle Rezensionen: 97% - Äußerst positiv

Valves Fortsetzung des beliebten Ego-Shooters setzt euch eine Zombieapokalypse in den Südstaaten der USA vor – mit mehr Zombies, mehr Waffen und einer Kampagne, die zusammen gespielt werden kann. Als Überlebender greifen wir in Left 4 Dead 2 auf allerhand Nah- und Feuerwaffen zurück, um die Zombiehorden in Schach zu halten. Mit dabei sind auch Kettensägen oder sogar eine tödliche Bratpfanne.

Wichtiger Hinweis: Die deutsche Steam-Version enthält reduzierte Gewaltdarstellung.

The Outlast Trials

1:32 The Outlast Trials - Neuer Trailer zeigt erstmals Gameplay des Koop-Horrorspiels - Neuer Trailer zeigt erstmals Gameplay des Koop-Horrorspiels

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 4

4 USK: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Alle Rezensionen: 93% - Sehr positiv

The Outlast Trials ist ein Spin-off der bekannten Outlast-Reihe und schickt euch mit drei weiteren Gefangenen in tödliche Therapiestunden. Als Versuchskaninchen der Murkoff Corporation werdet ihr und euer Verstand grausamen Experimenten unterzogen. Um euch eure Freiheit zu verdienen, müsst ihr vor Gegnern flüchten, euch gut verstecken, Fähigkeiten wie Betäubung taktisch einsetzen und so letztendlich überleben.

Crossplay mit anderen Plattformen wird unterstützt, wodurch ihr beispielsweise auch mit Freund*innen auf PlayStation und Xbox spielen könnt.

R.E.P.O.

1:04 Neuer Koop-Hit bekommt Bestnoten auf Steam – steht aktuell bei 97% und sieht unglaublich witzig aus

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 6

6 USK: ab 16 Jahren

ab 16 Jahren Alle Rezensionen: 96% - Äußerst positiv

In R.E.P.O. müsst ihr als Agent*in einer Organisation, die mit der Sicherstellung übernatürlicher Objekte beauftragt ist, nicht nur gut zusammenarbeiten, sondern auch gegen unheimliche Kreaturen und andere Bedrohungen bestehen.

Einerseits kann euch das Angstschweiß auf die Stirn treiben, andererseits ruft die Spielphysik und das pure Chaos auch immer wieder lustige Momente hervor. So oder so solltet ihr euch nicht vom skurrilen Look täuschen lassen.

R.E.P.O. befindet sich aktuell noch im Early Access.

Content Warning

1:09 Neuer Steam-Hit mit 96% positiven Bewertungen - Content Warning liefert erstklassigen Koop-Horror

Koop-Optionen: Online

Online Maximale Spielerzahl: 4

4 USK: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Alle Rezensionen: 94% - Sehr positiv

Content Warning sieht vielleicht nicht immer direkt furchteinflößend aus, aber der Schein trügt. Begebt ihr euch mit eurem Team in die sogenannte Old World, wird euch das Spiel das Fürchten lehren, während ihr versucht, unheimliche Dinge zu filmen, um damit viral zu gehen.

Dabei gilt: Je länger ihr filmt, desto gruseliger wird es. Wie weit werdet ihr also gehen, bevor der Akku und euer Sauerstoff aufgebraucht ist?

Das waren unsere kooperativen Gruselempfehlungen. Habt ihr noch Spiele im Kopf, die in diese Kategorie fallen und die ihr empfehlen könnt? Dann gerne ab damit in die Kommentare.