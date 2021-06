Die Sims: 'Es gibt kein Simlisch' - Voice Actor verrät, was hinter dem Kauderwelsch steckt

Wie entsteht eigentlich Simlisch, die offizielle Sprache der Sims-Spiele? Der erfahrene Voice Actor Kid Beyond hat zu diesem Thema einen Twitter-Thread verfasst. Darin verrät er, dass es sich eigentlich nur um erfundenes Kauderwelsch handelt und erklärt, welche wichtige Regel es gibt und wie er sich an diese Aufgabe herangetastet hat.

Alles nur Kauderwelsch

Darum geht es: Die Sims nutzt eine eigene Sprache namens Simlisch, die sich nach Kauderwelsch anhört - und auch Kauderwelsch ist, wie der Voice Actor Kid Beyond in einem Twitter-Thread erklärt. Der Sänger und Sprecher war für Die Sims 2 und andere Sims-Spiele tätig und hat nach eigenen Angaben "Stunden, um Stunden, um Stunden Simlisch aufgenommen".

Was ihm verraten wurde, als er damit anfing, schrieb er auf Twitter:

"Es gibt kein Simlisch.

Und kein Skript."

Die Sprecher*innen würden, so Kid Beyond, einfach Kauderwelsch erfinden. Dabei gelte nur eine wichtige Regel: Es muss nach amerikanischem Kauderwelsch klingen und sollte nicht an andere Sprachen erinnern. Außerdem durfte es bei den vielen verschiedenen Szenen, die aufgenommen wurden, natürlich nicht immer dasselbe sein. Die Schwierigkeit bestehe also darin, eine Art eigenes Vokabular zu entwickeln.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Sprecher nutze für sein Simlish einen Trick: Er schnappte sich ein Magazin, drehte es auf den Kopf und las die Worte rückwärts. Nach manchen langen Aufnahme-Sessions, verrät Kid Beyond, sei es ihm schwergefallen, wieder zum Englischen zurückzufinden.

Mehr Sims 4-News:

Simlisch beim Sims-Musikfestival

Kid Beyond verriet dieses Geheimnis, nachdem die Sängerin Lolo Zouai auf Twitter gefragt hatte, wie sie ihre Songs offiziell auf Simlisch übersetzen kann. Das Thema ist gerade aufgrund des Musikfestivals in Die Sims 4 aktuell.

Noch bis zum 7. Juli finden die Sims-Sessions statt, ein digitales Musikfestival, bei dem verschiedene Popgrößen wie Bebe Rexha auf der Bühne stehen und ihre Hits in simlischen Versionen performen.

Was haltet ihr von der Sprache der Sims?