Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit

Maximilian Franke
14.01.2026 | 10:37 Uhr

Für Die Sims 4 ist ein kostenloses Set an Kleidungs- und Deko-Items erschienen. Alle Inhalte sind Teil einer Kollaboration mit der Klamottenmarke Coach. Welche Gegenstände euch erwarten, zeigt dieser kurzer Trailer.
vor einer Stunde

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit
Die Sims 4

Die Sims 4

Genre: Simulation

Release: 04.09.2014 (PC), 17.11.2017 (PS4, Xbox One)

