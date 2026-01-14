Die Sims 4 verteilt neue Gratis-Items: Schnappt euch jetzt diese 9 Klamotten und Taschen

Die Sims 4 bekommt neue kostenlose Klamotten und Items.

In Die Sims 4 könnt ihr euch ab sofort kostenlose Items sichern, die für das Hauptspiel veröffentlicht wurden. Dabei handelt es sich um eine Kollaboration mit der Marke Coach. Zum Gratis-Bundle gehören Klamotten, Taschen als Deko und ein neuer Galerie-Haushalt.

Was steckt im Gratis-Paket?

Insgesamt gibt es neun Items, mit denen ihr eure Sims und eure Wohnung anpassen könnt. Die einzelnen Gegenstände gibt es jeweils in unterschiedlichen Farbvarianten. Schaut euch am besten den offiziellen Trailer an, um einen Eindruck zu bekommen (via EA.com).

0:15 Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit

Zur Kleidung gehören etwa die bekannten Soho-Sneaker, Röcke und natürlich Collegejacken. Diese kommen in verschiedenen Varianten, sowohl mit dem echten Coach-Logo, als auch in alternativen Versionen auf Simlish.

Im Baumodus könnt ihr zudem eine Reihe an Taschen und Koffern auswählen, die ihr in eurem Zuhause platzieren könnt. Leider lassen sich die Umhängetaschen nicht wirklich von euren Sims tragen, sie sind also zum Deko-Dasein verdammt.

Die großen Coach-Koffer haben allerdings eine spielerische Funktion. Mit ihnen können sich eure Sims mit nur einem Mausklick komplett mit den Kleidungsstücken der Kooperation schmücken.

Dazu gibt es in der Galerie den Raum “In the Bag” zum präsentieren der neuen Items und das “Carriage House”. Bei letzterem handelt es sich um eine WG mit drei Sims, mit denen ihr euch austoben könnt.

Patch Notes: Neben den kostenlosen Items bringt der Patch auch wieder einige Bugfixes mit. Unter anderem sollte das Hochladen in die Galerie jetzt fehlerfrei funktionieren und vieles mehr. Die komplette Liste mit allen Änderungen findet ihr auf auf der offiziellen Website von EA, falls ihr es ganz genau wissen möchtet.

Nächster DLC Royalty & Loyalty angeteast

Außerdem hat EA einen weiteren kleinen Teaser zum nächsten Content-Pack veröffentlicht. Darin wird der Titel “Royalty & Loyalty” genannt und wir sehen einige königliche Throne (inklusive eines WCs!), sowie eine Krone am Ende.

Inhaltlich erwarten uns also offenbar Inhalte rund um Adel, Thronfolge und Co. Wie die eher mittelalterliche Thematik in das moderne Hauptspiel eingebaut wird, bleibt abzuwarten. Eine umfassende historische Simulation wie im Klassiker Die Sims: Mittelalter ist aber zumindest unwahrscheinlich.

Lange dauert es immerhin nicht mehr. Schon morgen, am 15. Januar soll der erste Trailer zur Erweiterung veröffentlicht werden. Dann erfahren wir hoffentlich mehr Details.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die kostenlosen Items und den nächsten Königs-DLC?