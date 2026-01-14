Die Sims 4 verteilt neue Gratis-Items: Schnappt euch jetzt diese 9 Klamotten und Taschen

Das Hauptspiel von Die Sims 4 hat ein kostenloses Update mit einer Reihe an Kleidung bekommen.

Maximilian Franke
14.01.2026 | 11:31 Uhr

Die Sims 4 bekommt neue kostenlose Klamotten und Items. Die Sims 4 bekommt neue kostenlose Klamotten und Items.

In Die Sims 4 könnt ihr euch ab sofort kostenlose Items sichern, die für das Hauptspiel veröffentlicht wurden. Dabei handelt es sich um eine Kollaboration mit der Marke Coach. Zum Gratis-Bundle gehören Klamotten, Taschen als Deko und ein neuer Galerie-Haushalt.

Was steckt im Gratis-Paket?

Insgesamt gibt es neun Items, mit denen ihr eure Sims und eure Wohnung anpassen könnt. Die einzelnen Gegenstände gibt es jeweils in unterschiedlichen Farbvarianten. Schaut euch am besten den offiziellen Trailer an, um einen Eindruck zu bekommen (via EA.com).

Video starten 0:15 Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit

Zur Kleidung gehören etwa die bekannten Soho-Sneaker, Röcke und natürlich Collegejacken. Diese kommen in verschiedenen Varianten, sowohl mit dem echten Coach-Logo, als auch in alternativen Versionen auf Simlish.

Im Baumodus könnt ihr zudem eine Reihe an Taschen und Koffern auswählen, die ihr in eurem Zuhause platzieren könnt. Leider lassen sich die Umhängetaschen nicht wirklich von euren Sims tragen, sie sind also zum Deko-Dasein verdammt.

Die großen Coach-Koffer haben allerdings eine spielerische Funktion. Mit ihnen können sich eure Sims mit nur einem Mausklick komplett mit den Kleidungsstücken der Kooperation schmücken.

Dazu gibt es in der Galerie den Raum “In the Bag” zum präsentieren der neuen Items und das “Carriage House”. Bei letzterem handelt es sich um eine WG mit drei Sims, mit denen ihr euch austoben könnt.

Patch Notes: Neben den kostenlosen Items bringt der Patch auch wieder einige Bugfixes mit. Unter anderem sollte das Hochladen in die Galerie jetzt fehlerfrei funktionieren und vieles mehr. Die komplette Liste mit allen Änderungen findet ihr auf auf der offiziellen Website von EA, falls ihr es ganz genau wissen möchtet.

Auch interessant:
Die Zukunft von Die Sims: EA bestätigt neue Spiele, bleibt uns aber weiterhin viele Antworten schuldig
von Maximilian Franke
Die Zukunft von Die Sims: EA bestätigt neue Spiele, bleibt uns aber weiterhin viele Antworten schuldig
Die Sims 4: Zauber der Natur ist ein 40-Euro-DLC, der nur Spaß macht, wenn ihr schon hunderte Euro in andere Erweiterungen gesteckt habt
von Stephan Zielke
Die Sims 4: Zauber der Natur ist ein 40-Euro-DLC, der nur Spaß macht, wenn ihr schon hunderte Euro in andere Erweiterungen gesteckt habt
Vor 14 Jahren hat EA ein Die Sims-RPG rausgebracht, das heute fast vergessen ist - dabei ist es immer noch einzigartig
von Maximilian Franke
Vor 14 Jahren hat EA ein Die Sims-RPG rausgebracht, das heute fast vergessen ist - dabei ist es immer noch einzigartig

Nächster DLC Royalty & Loyalty angeteast

Außerdem hat EA einen weiteren kleinen Teaser zum nächsten Content-Pack veröffentlicht. Darin wird der Titel “Royalty & Loyalty” genannt und wir sehen einige königliche Throne (inklusive eines WCs!), sowie eine Krone am Ende.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Inhaltlich erwarten uns also offenbar Inhalte rund um Adel, Thronfolge und Co. Wie die eher mittelalterliche Thematik in das moderne Hauptspiel eingebaut wird, bleibt abzuwarten. Eine umfassende historische Simulation wie im Klassiker Die Sims: Mittelalter ist aber zumindest unwahrscheinlich.

Lange dauert es immerhin nicht mehr. Schon morgen, am 15. Januar soll der erste Trailer zur Erweiterung veröffentlicht werden. Dann erfahren wir hoffentlich mehr Details.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die kostenlosen Items und den nächsten Königs-DLC?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Die Sims 4
Amazon
Die Sims 4
ab 59,69 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Die Sims 4

Die Sims 4

Genre: Simulation

Release: 04.09.2014 (PC), 17.11.2017 (PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 50 Minuten

Die Sims 4 verteilt neue Gratis-Items: Schnappt euch jetzt diese 9 Klamotten und Taschen

vor einer Stunde

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit

vor einem Tag

Die Zukunft von Die Sims: EA bestätigt neue Spiele, bleibt uns aber weiterhin viele Antworten schuldig

05.12.2025

“Repariert das Spiel!” - Die Sims 4 hat jetzt offizielle Spongebob-Sets, aber viele Fans zeigen nur die kalte Schulter

05.12.2025

Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Die LEGO Pokémon-Orden-Sammlung ist eigentlich als Goodie für Vorbesteller des teuren Display-Sets gedacht – aber Scalper verkaufen sie schon jetzt zu Wucherpreisen   2  

vor 12 Minuten

Die LEGO Pokémon-Orden-Sammlung ist eigentlich als Goodie für Vorbesteller des teuren Display-Sets gedacht – aber Scalper verkaufen sie schon jetzt zu Wucherpreisen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor einem Tag

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
Die Sims 4 verteilt neue Gratis-Items: Schnappt euch jetzt diese 9 Klamotten und Taschen

vor 45 Minuten

Die Sims 4 verteilt neue Gratis-Items: Schnappt euch jetzt diese 9 Klamotten und Taschen
Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026   2  

vor 47 Minuten

Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026
mehr anzeigen