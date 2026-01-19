Die Sims 4: Im neuen Erweiterungspack "Krone & Vermächtnis" baut ihr adlige Dynastien auf und sichert eure Macht auf dem Thron

Mit dem kommenden Erweiterungpack Krone & Vermächtnis hält königliches Blut Einzug in Die Sims 4. Das royale Addon lässt euch adlige Familien-Dynastien erschaffen, in dem ihr Ansehen und Macht für eure Thronfolge aufbauen könnt.

Anders als im Klassiker Die Sims: Mittelalter von 2013 fügt sich das ganze aber in die moderne Welt des Hauptspiels ein. Falls ihr also schon immer Mal die Plötzlich Prinzessin-Filme nachspielen wolltet – here you go.

Zu den angekündigten Features gehört unter anderem, dass Celebrity-Drama ganz groß geschrieben wird. So könnt ihr etwa verbotene Liebesbeziehungen und sogar daraus entstandene Kinder vor der Öffentlichkeit verheimlichen. Immerhin soll der Ruf der königlichen Familie nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Es kann auch passieren, dass ihr in der Adelswelt in Ungnade fallt und euren Titel womöglich sogar verliert.

Wenn ihr es weniger stressig angehen wollt, könnt ihr euch in drei neuen Nachbarschaften des Königreichs Ondarion in einem Palast bequem machen, Fechtduelle trainieren und unter den bestehenden Adelsfamilien einen Namen machen.

Die Sims 4: Krone & Vermächtnis erscheint am 12. Februar und kostet die üblichen 40 Euro.