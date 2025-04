Disney Dreamlight Valley teast das kostenlose Alice im Wunderland-Update an, Release steht kurz bevor

Disney Dreamlight Valley bekommt bald ein kostenloses Update mit Alice im Wunderland.

Wie bereits angekündigt, erscheint im Frühjahr das kostenlose Alice im Wunderland-Update für Disney Dreamlight Valley. Nun hat Entwickler Gameloft die ersten Teaser veröffentlicht und wirft etwas Licht darauf, was uns erwartet.

Neuer Realm, neue Größe

Auf Twitter/X gibt es ein Bild zu sehen, dass einen vorsichtigen Blick auf kommende Inhalte gewährt. Dazu gibt es den Satz "Einige Dinge mögen unwegsam sein, aber nichts ist unmöglich", gefolgt von einem Kaninchen-Emoji.

Aus dem Bild können wir mehrere Dinge ableiten: Wir treffen die Charaktere aus der Welt von Alice in einem neuen Reich, das wir wie üblich über das Traumschloss betreten können.

Ihr solltet euch also darauf einstellen, dass ihr zum Release des Updates 15.000 Dreamlight haben solltet, um die Tür zu öffnen. Das wäre zumindest der bisher übliche Preis, so wie beim letzten Aladdin-Realm.

Außerdem ist die geringe Größe der Tür interessant. Im Spiel selbst gibt es bereits Figuren aus Toy Story oder Remy aus Ratatouille, die nur wenige Zentimeter groß sind. Eine kleine Tür könnte bedeuten, dass wir möglicherweise selbst schrumpfen dürfen.

Zwar sind wir schon im Toy Story-Realm in Spielzeuggröße durch Andys Zimmer gelaufen, aber die Tür im Traumschloss war damals normal groß. Gameloft scheint irgendeinen Kniff geplant zu haben.

2:44 Disney Dreamlight Valley stellt kostenloses Aladdin-Update und alle neuen Features im Video vor

Üblicherweise veröffentlicht Gameloft neue Infos und Updates Mittwochs gegen 17 Uhr. Womöglich erfahren wir also am 16. April mehr und bekommen den ersten Trailer zu sehen. An diesem Tag endet nämlich auch der aktuelle Star Path des Aladdin-Updates.

In diesem Fall würde das Update vermutlich eine Woche später, am 23. April, erscheinen. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.

Das ist noch nicht bekannt. Neben der naheliegenden Wahl für die Hauptfigur Alice hat Gameloft in der offiziellen Roadmap für 2025 ein Bild der Grinsekatze verwendet, was zumindest andeutet, dass es wieder zwei Charaktere geben könnte.

Ob der tarnfähige Kater allerdings auch als Nachbar in euer Dorf ziehen darf oder wie der fliegende Teppich aus Aladdin nur ein Haustier-Begleiter wird, bleibt abzuwarten. Mögliche Charaktere gibt es im Wunderland jedenfalls genug, vielleicht überrascht uns Gameloft also auch.

Neuer Sternenpfad

Ein weiterer Teaser deutet an, um welche Themen sich der neue Star Path drehen wird. Könnt ihr anhand der Emojis erraten, welche Inhalte gemeint sein könnten?

In den Kommentaren tippen die Fans auf einen Teekannen-Springbrunnen, Content passend zur Herzkönigin aus Alice im Wunderland und singende Blumen.

Was ist ein Sternenpfad? Mit jedem größeren Update erscheint parallel ein neuer Star Path, bei dem es sich im Wesentlichen um einen kostenlosen Battle Pass handelt. Durch das Erfüllen von speziellen Challenges sammelt ihr Punkte und könnt euch damit verschiedene Belohnungen freischalten, allerdings nur solange der jeweilige Sternenpfad aktiv ist.

Was denkt ihr: Welche Charaktere würdet ihr am liebsten im Alice-Update für Dreamlight Valley sehen?