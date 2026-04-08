Disney Dreamlight Valley Pocahontas freischalten: So startet ihr "Das Flüstern im Wind" und holt euch die neue Heldin

So schaltet ihr Pocahontas frei.

Für Disney Dreamlight Valley ist das Pocahontas-Update erschienen. Der kostenlose Patch bringt als Highlight die neue Heldin aus dem Zeichentrick-Klassiker von 1995 mit. Um sie freizuschalten, müsst ihr vorher allerdings ein paar Schritte erledigen. Wir führen euch durch.

So startet ihr die Quest "Das Flüstern im Wind"

Um Pocahontas freischalten zu können, müsst ihr zwingend Vaiana in eurem Dorf haben. Sie führt euch durch die Quest "Das Flüstern im Wind", an deren Ende Pocahontas erscheint und sich in eurem Traumtal niederlässt. Für den neuen Waschbär-Begleiter Meeko müsst ihr außerdem das Gebiet "Wald der Tapferkeit" auf der Hauptkarte geöffnet haben.

1:01 Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Autoplay

Wenn ihr das Spiel startet, hat euch Vaiana einen Brief ins Postfach gelegt. Sie informiert euch über eine merkwürdige Alge am Strand. Ihr findet sie auf der kleinen Insel vor dem Schädelfelsen! Hebt sie auf und geht damit zu Vaiana.

Hinweis: Möglicherweise müsst ihr Vaiana auf Stufe 10 gelevelt haben, damit die Quest triggert. Da "meine" Vaiana schon soweit war, kann ich das gerade nicht überprüfen. Der Artikel wird ggf. aktualisiert, sobald die Info feststeht.

Zeigt eurer Freundin den Fund und trefft sie danach in ihrem Haus. Von dort aus könnt ihr mit der Bootsausrüstung an der Wand auf eine geheimnisvolle Insel fahren. Folgt hier einfach den Questschritten, bis ihr die wirbelnden Blütenblätter findet, die eine Erinnerungskugel droppen – die euch zwei versteckte Schmuckstücke zeigt.

So findet ihr die zwei Schmuckstücke:

geht vom Boot aus nach links: ein Stück den Strand runter im Sand geht vom Boot aus nach rechts: zwischen den drei Bäumen.

Kehrt zu Vaiana zurück und redet mit ihr. Es folgt nun ein Erinnerungspuzzle. Das kennt ihr ggf. schon aus dem DLC The Storybook Vale. Schiebt die Schnipsel auf der linken Seite so zurecht, dass sie das korrekte Bild ergeben. Hier könnt ihr euch an den Formen der Teile orientieren.

So muss das Bilderrätsel am Ende aussehen:

Die Lösung des Erinnerungsrätsels.

Folgt weiter den Questschritten und fahrt mit dem Floß hinaus aufs Meer. Ihr müsst den Ort des Fotos oben finden und danach herumtreibende Bretter finden, um damit eine Planke zu bauen.

Hier müsst ihr hinsegeln:

Magischer Strudel: im Osten

im Osten Herumtreibende Bretter: im Norden

Kehrt mit den Brettern zum Strudel im Osten zurück und baut die kleine Planke. Nun könnt ihr im Strudel angeln und die Halskette herausfischen.

Fahrt wieder zurück zur Insel und nutzt die Werkbank am Ufer, um aus den gefundenen Schmuckstücken und der Halskette die "Reparierte Halskette" herzustellen. Damit geht's wieder ab zu Vaiana bei den wirbelnden Blütenblättern – fast geschafft!

Pocahontas erscheint und erzählt euch, warum sie so lange nicht mehr im Traumtal war. Nun könnt ihr in euer Dorf zurückkehren und das Haus der neuen Nachbarin bauen – was euch dieses Mal gütigerweise kein Gold kostet.

Geschafft! Pocahontas ist jetzt Teil eurer Gemeinschaft. Nun könnt ihr ihre Freundschaftsquest für mehr Belohnungen erledigen und ihren Waschbär-Begleiter Meeko freischalten.

Was denkt ihr: Wie hat euch die Quest zum Freischalten von Pocahontas gefallen?