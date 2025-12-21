Divinity: Release, Early Access-Start, Gameplay, Story - Alle bislang bekannten Infos zum neuen RPG der Baldur's Gate 3-Macher

Nach Divinity: Original Sin 2 heißt das nächste Spiel der Reihe schlicht Divinity. Wir fassen alle bekannten Informationen zum RPG zusammen.

Eleen Reinke
21.12.2025 | 10:00 Uhr

Wir fassen zusammen, was wir bereits zu Larians neuem RPG Divinity wissen.



Larian Studios ist vielen Rollenspiel-Fans spätestens seit Baldur's Gate 3 ein Begriff. Zuvor hatte der Entwickler sich aber bereits mit den Divinity-Spielen einen Namen gemacht. Neun Jahre nachdem der letzte Ableger Divinity: Original Sin 2 erschienen ist, wurde jetzt mit Divinity der nächste Teil der Reihe angekündigt. Wir tragen alle Infos zusammen.

Release: Wann erscheint Divinity?

Divinity wurde bei den Game Awards 2025 angekündigt. Bislang gibt es noch kein offizielles Releasedatum, Studio-Gründer Swen Vincke grenzt den Zeitraum aber im Interview mit Bloomberg ein. So wolle man die Entwicklungszeit im Vergleich zu Baldur's Gate 3 verkürzen, das sechs Jahre in der Mache war:

"Ich denke, drei bis vier Jahre ist sehr viel gesünder als sechs Jahre."

Bedenkt man, dass Larian vor dem Reveal bereits einige Monate Zeit hatte, an dem RPG zu arbeiten, wirkt ein Release in der zweiten Hälfte 2027 also durchaus realistisch. Das schränkt Vincke auch weiter mit dem geplanten Early Access-Start ein.

Hier könnt ihr euch noch einmal den ersten Trailer anschauen (eine Stelle haben wir aus Jugendschutzgründen geschwärzt, die ungeschnittene Fassung gibt es auf Larians YouTube-Kanal):

Video starten 3:22 Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Bekommt Divinity einen Early Access?

Divinity soll nämlich wie schon zuletzt Baldur's Gate 3 erst einmal in eine Early Access-Phase starten. Vincke hält einen Start des EA noch 2026 eher für unrealistisch (ebenfalls via Bloomberg). Die Chancen für 2027 scheinen aber gar nicht so schlecht zu stehen.

Baldur's Gate 3 befand sich damals ganze drei Jahre im Early Access, das lag allerdings unter anderem auch an Komplikationen durch die Corona-Pandemie. Divinity: Original Sin 2 dagegen war rund 1 Jahr im Early Access, vermutlich können wir mit einem ähnlichen Zeitraum für Divinity rechnen.

Release: Für welche Plattformen erscheint Divinity?

Bislang sind noch keine Plattformen für Divinity bestätigt. Wir gehen aber davon aus, dass das RPG für PC und die Current-Gen PlayStation erscheinen wird. Ob ein Release auf Xbox wie zuletzt bei BG3 erst später erfolgt, dürfte auch davon abhängen, ob es noch auf der Xbox Series S erscheint.

Ein ähnliches Fragezeichen ist aktuell noch die Nintendo Switch 2. Bislang ist auch Baldur's Gate 3 noch nicht für die Nintendo-Konsole erschienen.

