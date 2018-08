Dragon Ball Super: Broly - Was Son-Goku im neuen Kinofilm antreibt

Dragon Ball Super: Broly macht zwar Broly zum Teil des Franchise-Kanons, andere Dinge ändern sich aber wohl nie. Son-Goku bleibt nämlich offenbar ganz der Alte, selbst wenn er neue Transformationsstufen erreicht.

Im neuen Kinofilm treibt den Urpsrungs-Helden und Super-Saiyajin offenbar immer noch dieselbe Motivation an, die ihn seit jeher neue Energien freisetzen lässt.

Son-Goku auf einem Level mit den Göttern?

Nur fast: Laut dem Regisseur von Dragon Ball Super: Broly, Tatsuya Nagamine, erwarten uns offenbar (und wenig überraschend) gleich mehrere ausufernde Kämpfe.

Was Goku dazu bringt, es mit Freezer und letztlich auch dem legendären Super-Saiyajin Broly aufzunehmen, erklärt er folgendermaßen:

"Goku ist ziemlich nah am Level der Götter und Vegeta holt auch auf. Im Film erfährt insbesondere auch Freezer einiges an Entwicklung."

"Währenddessen bleibt Gokus Ziel, 'einfach immer stärker zu werden', dasselbe."

Director of Dragon Ball Super movie talks about Freeza, Goku and Vegeta's state in the Dragon Ball Super movie. pic.twitter.com/4qXYJG0eXh — Ken Xyro | ?( ? )?? (@KenXyro) August 5, 2018

Son-Goku will einfach immer stärker werden

Für Dragon Ball-Fans dürfte das wenig überraschend klingen. Immerhin hat Son-Goku schon mehrfach seine familiären Pflichten vernachlässigt, um einen noch stärkeren Gegner herauszufordern.

Mehr Herausforderungen: Nach dem Turnier der Macht in Dragon Ball: Super scheint der Dragon Ball-Held nicht nur neue Kräfte in sich entdeckt zu haben, sondern auch in anderen.

Neue, stärkere Gegner: Da gibt es offensichtlich ganze Universen voller Kämpfer, die Son-Goku dazu bringen können, weiterhin über sich hinaus zu wachsen.

Der legendäre Super-Saiyajin und Berserker Broly dürfte sich da nahtlos einreihen und Son-Goku gerade recht kommen.

Sehen wir die Ultra-Instinkt-Form in Dragon Ball Super: Broly?

Die Fans hoffen es: Fest steht das allerdings noch nicht, es gibt bisher keine Bilder, Merchandising-Figuren oder ähnliche Dinge, die darauf hindeuten würden.

Gogeta oder Ultra-Instinkt? Neben der Fusion mit Vegeta bietet Son-Gokus Ultra-Instinkt-Form allerdings die größte Chance, gegen den extrem mächtigen Broly bestehen zu können.

Was wir dafür aber wissen: Vegeta wird im neuen Kinofilm wohl auch in der Super Saiyajin-Gott-Form, also mit roten Haaren zu sehen sein.

Was glaubt ihr: Wie können Son-Goku, Vegeta und Co. gegen Broly gewinnen?

