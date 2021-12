Open World-Spiele 2022: 23 Highlights für PS4/PS5, Xbox und Switch

Mögt ihr Spiele mit einer offenen Spielwelt, könnte 2022 dank vieler Verschiebungen aus dem Vorjahr ein großes Fest für euch werden. Blockbuster wie Horizon Forbidden West, Stalker 2 oder Dying Light 2 erscheinen nämlich allesamt in den kommenden Monaten.



Doch hier im Artikel stellen wir euch nicht nur die Highlights vor. Weiter unten findet ihr zudem alle Open World-Spiele bzw. Spiele mit sehr weitläufigen Hub-Arealen, die es Stand jetzt schon bald auf PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch schaffen.

Info: Aufgrund gewohnt vieler Verschiebungen und neu angekündigten Spielen, werden wir diesen Artikel fortlaufend aktualisieren. Ihr seid hier immer auf dem aktuellen Stand.

Plattformen: Switch

Switch Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 28. Januar

Darum geht's: Pokémon-Legenden: Arceus ist der nächste Hauptableger der Pokémon-Reihe und entführt uns in eine Spielwelt, die aus mehreren weitläufigen Arealen besteht und die wir frei erkunden dürfen.

Das bietet die Open World: Legenden-Arceus ist in der Vergangenheit angesiedelt und spielt im feudalen Sinnoh, der Region aus Pokémon Diamant und Perl. Alles, was wir bislang über Legenden-Arceus wissen, haben wir in einem GamePro-Special für euch zusammengefasst:

9 1 Mehr zum Thema Pokémon Legends Arceus: Release, Gameplay, Starter: Alle bekannten Infos im Überblick

Dying Light 2: Stay Human

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: First-Person-Action

First-Person-Action Release: 04. Februar

Darum geht's: Mit Dying Light 2 setzt sich die Zombie-Hatz fort. Wie der Vorgänger, bietet Teil 2 einen Gameplay-Mix aus rasanten Parkour-Manövern über den Dächern einer frei zugänglichen Stadt, martialischen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen, sowie eine postapokalyptische Geschichte über den Untergang der Welt.

Das bietet die Open World: Als Schauplatz liefert uns Entwickler Techland eine europäisch angehauchte Metropole, die viermal so groß sein soll, wie die aus dem Vorgänger. Ein großer Fokus liegt dabei auf den Entscheidungen die wir treffen und welche die Open World signifikant verändern sollen. So soll sich das Stadtbild drastisch wandeln, Bereiche werden zugänglich, je nachdem welche Fraktion wir unterstützen.

Horizon Forbidden West

Plattformen: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 18. Februar

Darum geht's: Nach dem Erfolg von Horizon Zero Dawn schlüpfen wir in Horizon Forbidden West erneut in die Rolle von Kriegerin Aloy, die sich in einer postapokalyptischen Welt voller gefährlicher Mech-Dinos behaupten muss. Im PlayStation-Exklusivspiel von Guerrilla (Killzone-Reihe) verschlägt es Aloy diesmal in den Verbotenen Westen, der von Maschinenwesen und feindlichen Stämmen bedroht wird.

Das bietet die Open World: In Forbidden West erwarten uns imposante Wüsten- und Unterwasserabschnitte. Natürlich sind auch neue Maschinen, wie beispielsweise eine gigantische Schildkröte, mit dabei. Aloy ist zudem in der Fortsetzung weit agiler, kann jetzt unter anderem tauchen und sich mit einem Greifhaken durch die Spielwelt bewegen. Um große Strecken zu überwinden, nutzt sie ihren Schildflügel-Gleitschirm.

Elden Ring Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 25. Februar Darum geht's: Nach Sekiro erwartet uns von From Software wieder ein klassisches Action-Rollenspiel, wie wir es aus der Dark Souls-Reihe kennen. Der große Unterschied: Mit den Zwischenlanden dürfen wir als Befleckter eine in sechs große Areale unterteilte, weitläufige Spielwelt erkunden. Das bietet die Open World: Elden Ring setzt voll auf die interessante Erkundung der Spielwelt, die wir dank Sprung-Funktion und Pferd flink durchqueren. Von großen Legacy Dungeons, die an verschachtelte Areale aus Dark Souls erinnern, über kleine Höhlen samt Minibossen und wichtigem Loot, war die Spielwelt zumindest im spielbaren Netzwerktest gefüllt mit interessanten Inhalten, die wir erkunden wollten. Alle Info aus unserer Anspiel-Session mit dem Action-RPG lest ihr hier: 43 4 Mehr zum Thema Elden Ring 15 Stunden gespielt: Das Zelda: Breath of the Wild für Souls-Fans S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: 28. April

Darum geht's: Als Kopfgeldjäger geht es erneut nach dem Vorgänger aus dem Jahr 2009 in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl. Hier lauern nicht nur allerhand Monster auf uns, auch bekommen wir es mit Anomalien und menschlichen Gegnern zu tun.

Das bietet die Open World: Bereits in den ersten Trailern bekamen wir die unheilvolle, düstere Atmosphäre der postapokalyptischen Spielwelt von Stalker 2 zu spüren. Heruntergekommene Häuser, zerstörte Autowracks, ein sich im Wind wiegendes rostiges Riesenrad und unheilvolle Tunnel. Dank Unreal Engine 4 könnte uns zudem auf der Series X ein optischer Leckerbissen erwarten. Doch Stalker 2 kann auch leise, gefühlvolle Töne anschlagen, und das sogar richtig gut, wie wir finden:

13 3 Mehr zum Thema Microsofts E3-Highlight: Knarzende Bodendielen und ein Tanz

Forspoken

Plattformen: PS5, PC

PS5, PC Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 24. Mai 2022

Darum geht's: Forspoken erzählt die Geschichte von Heldin Frey Holland, die eines Tages aus ihrer New Yorker Wohnung in die Fantasywelt Athia gezogen wird. Doch nicht nur das: Frey kann in der Zauberwelt übermenschliche Kräfte nutzen, so blitzschnell durch die Luft gleiten oder einen magischen Schild beschwören. Das ist auch bitter nötig, muss sie sich gegen riesige Drachen und allerlei dunkle Kreaturen zur Wehr setzen.

Das bietet die Open World: Nach ersten Trailern zu urteilen, erwartet uns eine schier riesige Fantasywelt voller mysteriöser Orte, zerfallener Ruinen, kargen Canyons und dichten Wäldern. Die Größe dient dabei einem Selbstzweck, ist die Bewegung durch die Luft ähnlich Marvel's Spider-Man eines der Kernfeatures von Forspoken.

Hogwarts Legacy

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: zwischen Mai und Dezember 2022

Darum geht's: Mit Hogwarts Legacy erwartet uns hoffentlich das Rollenspiel im Harry Potter-Universum, das wir uns schon so lange gewünscht haben. Zwar besitzt das Spiel die offizielle Lizenz, schickt uns jedoch in einer Zeit weit vor Hermine, Ron, Voldemort und Co. ins England des 19. Jahrhunderts.

Das bietet die Open World: Nicht nur können wir die Winkel der Zauberschule Hogwarts mit unserem selbst erstellten Zauberschüler bzw. unserer Zauberschülerin frei erkunden, auch das Umland steht uns offen. Und klar, Abstecher ins Dörfchen Hogsmead und den Verbotenen Wald sind natürlich auch möglich.

Alle Infos zu Hogwarts Legacy findet ihr gebündelt in unserer Übersicht:

67 1 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy - Release, Gameplay & mehr

Starfield

Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 11. November

Darum geht's: Starfield schickt euch ins Weltall, das ihr in einem Singleplayer-Rollenspiel frei erkunden dürft.

Das bietet die Open World: Entwickler Bethesda beschreiben Starfield als "Skyrim im Weltall", in dem ihr nicht nur einen Planeten erkundet, sondern ein ganzes Universum. In einem ersten richtigen Trailer von der E3 2021 konnten wir bereits eine detaillierte Raumstation von innen und außen sehen. Das Video haben wir für euch oben eingebunden.

Weitere Open World-Spiele mit festem Release 2022

Open World-Spiele, die 2022 erscheinen sollen

Open World-Spiele, die vielleicht 2022 erscheinen

Was ist denn mit ... ? Falls ihr in unserer Liste Titel wie Dragon Age 4, Diablo 4 oder Beyond Good & Evil 2 vermisst, hier gehen wir aktuell nicht davon aus, dass diese Spiele noch 2022 erscheinen. Auch haben wir uns gegen eine Auflistung von Final Fantasy 16 entschieden. Ob das Action-RPG überhaupt eine offene Spielwelt hat, das steht noch in den Sternen. Sollte sich am Status etwas ändern, werden wir die Liste wie bereits oben erwähnt überarbeiten.

Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S

Bereits in den vergangenen Jahren sind Spiele erschienen, die auch nach Veröffentlichung für die Current-Gen weiter optimiert werden. Was wir dabei unter anderem erwarten können ist eine höhere Auflösung, eine bessere Framerate, schnellere Ladezeiten und vieles mehr.

Das erscheint 2022 für PlayStation, Xbox und Switch

Ihr seht, wollt ihr euch 2022 in einer offenen Spielwelt austoben, dann habt ihr wohl allerhand Gelegenheit dazu. Doch natürlich erscheinen für Konsolen noch viele, viele weitere Spiele. Damit ihr die im Überblick habt, findet ihr auf GamePro weitere Vorschaulisten für PS4, PS5, die Microsoft-Konsolen Xbox One und Xbox Series X/S und natürlich die Nintendo Switch.

Auf welches Open World-Spiel freut ihr euch am meisten und bei welchem Kandidaten denkt ihr, dass er entgegen der Ankündigung nicht mehr 2022 erscheint?