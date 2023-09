EA FC 24 - Web App: Alle Infos zum Release im Live Ticker

Wir hoffen ihr habt die schnittigen Fußballtreter auf Hochglanz poliert und euer Lieblingstrikot an, denn in wenigen Tagen geht das neue FIF... geht EA Sports FC 24 an den Start. Wie gewohnt beginnt das Taktieren allerdings bereits vor Release mit der Web App, die in Kürze erscheint.

Was ihr Wichtiges über das Tool wissen müsst, fassen wir für euch nicht nur im Artikel zusammen, sondern begleiten den Release zudem in unserem Live Ticker. So seid ihr bestens informiert, wann es losgeht.

Um wie viel Uhr startet die Web-App für EA FC 24?

Datum: 20. September 2023

20. September 2023 Uhrzeit: Noch unbekannt. (für Infos: Live Ticker)

Der Start der Web App im Live Ticker

9:55 Uhr Moin ihr Lieben! Heute wird EA FC 24 die Web App veröffentlichen. Zuvor sind bereits die Preload-Größen auf PS4 und PS5 durchgesickert: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Das ist die Web App für FC 24

Die alten FIFA-Hasen unter euch kennen sich sicher aus. Seid ihr noch nie mit der Web App in Berührung gekommen, hier eine kompakte Erklärung.

Mit der Web App könnt ihr über euren Internet-Browser bereits vor Release des Spiels euer Ultimate Team aufstellen. Die genauen Funktionen hat EA Sports zwar noch nicht enthüllt, folgende Spielereien sollten allerdings enthalten sein:

Verwalten von Ultimate Team-Mannschaften und Club-Items

Erstellung individueller Taktiken für die aktive FUT-Mannschaft

Trading: Spieler und Items auf dem Transfermarkt suchen und kaufen

Team of the Week (TOTW) einsehen

alle Karten, Ranglisten und weitere Stats einsehen

Hier ein erster Blick auf die Web App von EA Sports FC 24.

Das ist die Companion App für EA Sports FC 24

Die Companion App bietet die gleichen Funktionen wie die Web App, ihr könnt sie allerdings mit eurem Smartphone (Android, iOS) nutzen. An den Start geht das Tool am 21. September, also genauen einen Tag vor Early Access-Beginn.

Early Access und Release von EA FC 24

Der Early Access startet am 22. September für alle mit Ultimate Edition oder einer EA Play Trial. Der offizielle Release ist dann am 29. September.

Was das Spiel auf dem Kasten hat, werdet ihr wie gewohnt von uns im GamePro-Test erfahren. Was es noch Wichtiges über das erste EA Sports FC zu wissen gibt, findet ihr im verlinkten Artikel oben.

Werdet ihr bereit mit der Web App in EA Sports FC 24 starten oder wartet ihr entspannt auf den Release?