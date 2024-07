Easy Platin mit PS Plus Extra/Premium: Mit diesen 9 Spielen schnappt ihr euch die begehrte Trophäe in wenigen Stunden

Wir zeigen euch, mit welchen Spielen aus den PS Plus-Katalogen ihr leicht und schnell an Platin-Trophäen kommt.

Trophäen-Jäger*innen aufgepasst: In den Spiele-Katalogen von PS Plus Extra und PS Plus Premium gibt es einige Titel, die euch in nur wenigen Stunden und ohne großen Aufwand zur begehrten Platin-Trophäe bringen. Wir haben neun davon für euch herausgesucht und stellen sie euch hier vor. In diesem Sinne: Happy Hunting!

Pinball Heroes

Länge: ca. 2 Stunden

ca. 2 Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Premium

Pinball Heroes ist ursprünglich für die PSP erschienen und wurde 2022 auf die PS4 und PS5 konvertiert. Der Spielablauf ist ganz klassisch. Ihr habt verschiedene Tische, die an PlayStation-Marken wie Uncharted oder Motorstorm angelehnt sind und versucht, neue Highscores aufzustellen. Dank der Rewind-Funktion ist es dabei ziemlich einfach und unterhaltsam, alle benötigten Scores zu erreichen. In knapp zwei Stunden gehört die Platin-Trophäe euch.

The Gardens Between

0:57 The Gardens Between - Trailer stellt besondere PS5-Version des Indie-Puzzlers vor - Trailer stellt besondere PS5-Version des Indie-Puzzlers vor

Länge: 2-5 Stunden

2-5 Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Extra

The Gardens Between ist ein kurzes, optisch sehr hübsches Puzzlespiel, in dem ihr mysteriöse Traumgärten erkundet. Die meisten Trophäen werdet ihr einfach nebenbei einsammeln. Wenn ihr welche verpasst, könnt ihr sie aber auch problemlos hinterher in der Kapitelauswahl nachholen. Je nach Tempo solltet ihr in zwei bis fünf Stunden fertig sein.

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Länge: 3-4 Stunden

3-4 Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Extra

Unpacking hält, was der Name verspricht. Ihr packt in Ruhe Kartons aus und befüllt so nach und nach einzelne Räume oder ganze Wohnungen. Die Einzelteile verraten euch dabei viel über die Besitzer*innen, zudem lädt die Musik zum Entspannen ein. Die meisten Trophäen nehmt ihr ganz einfach nebenbei mit und es gibt eine Kapitelauswahl, wodurch ihr nichts verpassen könnt.

Carto

1:00 Carto - Ein Puzzlespiel für Landkarten-Fans angekündigt

Länge: 5-10 Stunden

5-10 Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Extra

Im Puzzlespiel Carto helft ihr der namensgebenden Protagonistin, den Weg nach Hause zu finden. Die Welt ist aus einzelnen Teilen aufgebaut, die ihr drehen und verschieben könnt, um neue Wege freizuschalten. Die meisten Trophäen gibt es einfach für das Abschließen der Levels und die Kapitelauswahl lässt euch hinterher den Rest einsammeln.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

2:02 Spider-Man Miles Morales - Stylisher Launch-Trailer schürt die Vorfreude auf das Spiel - Stylisher Launch-Trailer schürt die Vorfreude auf das Spiel

Länge: 15+ Stunden

15+ Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Extra

2020 hat Insomniac Miles Morales ein eigenes Spin-off gewidmet. In Marvel's Spider-Man: Miles Morales wird genauso geschwungen und gekämpft wie in den Hauptteilen, die Geschichte fällt aber insgesamt deutlich kürzer aus. Die Trophäen sind allesamt ziemlich einfach, allerdings müsst ihr das Spiel zweimal beenden. Den zweiten Durchgang könnt ihr aber quasi als Speedrun absolvieren. Zum Lohn gibt's die nächste Platin-Trophäe für eure Sammlung.

Bugsnax

1:47 Bugsnax - Gameplay-Trailer zum witzigen PS5-Launch-Spiel

Länge: 10-15 Stunden

10-15 Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Extra

Bugsnax war einer der Starttitel der PS5 und lässt euch eine mysteriöse Insel erkunden, in der alle Kreaturen zur Hälfte Käfer und zur Hälfte Snacks sind. Die Trophäen sind vergleichsweise einfach zu bekommen und verpasste Levels können ganz einfach wiederholt werden. Plant je nach Tempo zehn bis 15 Stunden ein, bis der Platin-Pott euch gehört.

Mystic Pillars Remastered

Länge: ca. 3 Stunden

ca. 3 Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Extra

Mystic Pillars Remastered ist von einem traditionellen indischen Brettspiel inspiriert und verwebt Puzzles mit einer spannenden Geschichte. Für die Trophäen müsst ihr vor allem alle 100 Puzzles abschließen. Dabei solltet ihr auf jeden Fall jede Cutscene anschauen und den Reset-Button maximal 50 Mal benutzen, um alle Trophäen direkt beim ersten Durchlauf einzusammeln.

Lake

1:42 Lake - Launch-Trailer zur PS4-/PS5-Version des malerischen Abenteuers

Länge: 5-10 Stunden

5-10 Stunden Verpassbare Trophäen: 10 Stück

10 Stück Abo-Stufe: PS Plus Extra

Lake ist ein kurzes, emotionales Adventure, in dem ihr in die Rolle von Meredith Weiss schlüpft. Im September 1986 lässt Meredith ihr Leben in der Stadt hinter sich, um in ihrem Heimatdorf als Postbotin zu arbeiten. Die insgesamt 12 Trophäen sind simpel zu erspielen, sofern ihr wisst, was ihr machen müsst (schaut dafür beispielsweise in diesen Trophieguide rein). Am 13. September müsst ihr etwa einen manuellen Speicherstand anlegen, da es drei verschiedene Enden gibt, die ihr ohne Speicherstand nicht fix nachholen könnt.

Deliver Us the Moon

1:14 Deliver us the Moon - Trailer zur Kickstarter-Kampagne - Trailer zur Kickstarter-Kampagne

Länge: 5-10 Stunden

5-10 Stunden Verpassbare Trophäen: keine

keine Abo-Stufe: PS Plus Extra

Deliver Us the Moon schickt euch als einsamer Astronaut auf den Mond, um das Ende der Menschheit zu verhindern. Das kurze Adventure sieht toll aus und erzählt eine mitreißende Geschichte. Die Trophäen sind größtenteils an den Fortschritt im Spiel und verschiedene Collectibles gekoppelt. Dank der Kapitelauswahl könnt ihr verpasste Chancen ganz einfach nachholen.

Habt ihr noch andere Tipps für die Community? Welche Platin-Trophäe fandet ihr besonders einfach oder unterhaltsam zu erreichen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!