Elden Ring: Aufleveln - Option freischalten und Charakter verbessern

Eure Charakter-Stats aufleveln ist in Action-RPGs essenziell, vor allem, wenn sie so hart sind wie Elden Ring. Investiert ihr eure gesammelten Runen in Kraft, dann verlängert sich eure Lebensleiste, steckt ihr sie beispielsweise in Geschick, so könnt ihr bessere komplexe, also schnelle, Waffen nutzen. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass ihr an den Orten der Gnade (früher: Leuchtfeuer) leveln könnt und fragt euch nun vielleicht, warum die Option bei euch nicht verfügbar ist. Wir erklären es euch.

Das müsst ihr tun, um leveln zu können

Ihr müsst erst Melina finden: Die Information, dass an Orten der Gnade gelevelt werden kann, ist durchaus korrekt. Allerdings steht euch der nötige Menüpunkt nicht von Anfang an zur Verfügung. Leveln könnt ihr nämlich erst, wenn ihr eure "Fingerjungfer" Melina getroffen habt. Sie ist eure Verbündete im Spiel, die euch auch das Spektralross Sturmwind überlässt.

Wie finde ich Melina? Das ist ganz einfach. Melina besucht euch bei eurem dritten Ort der Gnade in der offenen Spielwelt. Die Checkpoints, die ihr davor, also am "Friedhof der Gestrandeten" oder im Tutorial-Dungeon "Höhle des Wissens" aktiviert, zählen nicht dazu.

Darauf kommt es an: Der erste Ort der Gnade in der Open World erwartet euch direkt nachdem ihr durch die Tür nach Limgrave hinausgetreten seid. Weitere dieser Orte findet ihr ganz in der Nähe. Ein Glitzern in der Luft weist euch den Weg, wenn ihr in der Nähe seid.

Setzt euch nach dem dritten Aktivierungs-Vorgang einfach hin und rastet, indem ihr erneut mit dem Grace interagiert, nachdem ihr es aktiviert habt. Dann erscheint euch Melina von ganz alleine in einer Cutscene. Ab diesem Moment ist das Aufleveln an jedem Ort der Gnade verfügbar, beispielsweise auch in Dungeons. Dazu interagiert ihr einfach mit der Gnade, rastet und wählt den passenden Menüpunkt.

Habt ihr euch auch schon gewundert, warum euch die Option nicht zur Verfügung steht?