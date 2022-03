Elden Ring-Video zeigt spektakulären Kampf zwischen zwei der stärksten Bosse

Bei Elden Ring gibt es viele Gründe, immer und immer weiter zu spielen. Die einen entdecken die gigantische Welt, andere sind begeistert vom Artdesign und der Geschichte des Spiels. Aber natürlich machen auch die zahlreichen Bosse, gegen die ihr antreten müsst, einen großen Reiz aus. Jetzt hat ein YouTuber zwei der stärksten im Spiel gegeneinander in den Kampf geschickt und das Resultat beeindruckt.

Achtung Spoiler: In der folgenden News erwähnen wir wir mehrere Bosse aus Elden Ring.

Elden Ring-Bosse treten in einem Kampf gegeneinander an

Der YouTube-Kanal Garden of Eyes konzentriert sich seit Wochen auf Mod-Videos und Enthüllungen rund um Elden Ring. Jetzt wurde eine neue Reihe gestartet, in der die Bosse des Spiels in mehreren Runden gegeneinander antreten. Den Anfang machen Starscourge Radahn und Malenia, Blade of Miquella.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist zu sehen? In dem Video treten Malenia und Radahn gegeneinander an, um herauszufinden, welcher Boss stärker ist. Beide kämpfen mit ihrem kompletten Angriffs-Set gegeneinander, aber am Ende kann Malenia die drei Runden für sich entscheiden. Das liegt vor allem auch an ihren Angriffen, die sie beim Treffer heilen. Zudem hat Malenia auch noch eine zweite, stärkere Stufe, die in einer vierten Bonus-Runde angewendet wird. In dieser besiegt sie Radahn in weniger als zwanzig Sekunden.

Wenn ihr also gegen Malenia selbst antreten wollt, dann solltet ihr für den Kampf gut gewappnet sein. Sie zählt zu eine der interessantesten aber auch schwersten, optionalen Bossen im Spiel:

40 1 Mehr zum Thema Elden Ring: Die coolsten optionalen Endgegner – Meine 5 Favoriten unter den Geheimbossen

Wie hat der Kanal das gemacht? Das Ganze funktioniert über spezielle Mods, die Garden of Eyes erstellt hat. Durch diese können in der PC-Version die Bosse gegeneinander antreten und per Spectator-Modus angeschaut werden. Schon für andere From Software-Spiele wie Bloodborne oder Dark Souls 3 gab es ähnliche Mods.

Das soll auch nicht der letzte Kampf für die Elden Ring-Bosse gewesen sein. Der YouTube-Kanal verspricht, in Kürze noch weitere Gegner gegeneinander antreten zu lassen. Welche das sein werden, wurde aber bisher noch nicht verraten.

Mehr News und Guides zu Elden Ring:

Elden Ring ist derzeit nicht nur bei den normalen Spieler*innen, sondern auch den Speedrun-Communities sehr beliebt. Deshalb werden gefühlt täglich Rekorde geknackt. Der schnellste Speedrun ist zurzeit bei unter 30 Minuten angekommen und erreicht damit einen neuen Meilenstein.

Welche Endgegner aus Elden Ring würdet ihr gerne mal gegeneinander kämpfen sehen?