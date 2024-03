Den Elden Ring-DLC spielen: Ja oder nein? Verratet uns eure Pläne für Shadow of the Erdtree

Werdet ihr dem Ruf Messmers folgen?

Seit wenigen Tagen wissen wir, dass es am 21. Juni mit Elden Ring und der Erweiterung Shadow of the Erdtree weitergeht. Da es sich FromSoftware-typisch aber wahrlich um keinen gewöhnlichen Story-DLC handelt, wollen wir doch einmal die GamePro-Community fragen, ob sie sich der Herausfordeurng rund um Messmer stellt.

Wollt ihr vor der Abstimmung noch einmal nachlesen, was euch in der Erweiterung erwartet:

GamePro-Umfrage zu Shadow of the Erdtree?

Eines vorab: Bei der Umfrage sind natürlich nur all jene unter euch gefragt, die generell Interesse an Elden Ring haben und bereits einen Fuß in die Zwischenlande gesetzt haben oder das noch vorhaben.

Wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr eure Wahl noch etwas im Kommentarbereich bergründet. Vorab einmal mehr tausend Dank fürs Mitmachen!

Hier findet ihr noch weitere aktuelle News rund um die Story-Erweiterung:

Warum Shadow of the Erdtree kein "gewöhnlicher" DLC ist

Zum einen wäre hier natürlich der recht ungewöhnliche Startpunkt des DLC zu nennen, der langjährigen Fans von FromSoftware-Spielen allerdings wahrlich kein Unbekannter ist. In Shadow of the Erdtree werden wir durch Miquellas Arm in Moghs Bossarena in die Erweiterung gezogen – mehr zum Einstieg unter dem Link.

Das setzt allerdings auch voraus, dass wir bereits einen gut ausgerüsteten Recken benötigen und nicht mal eben aus dem Hauptmenü heraus frisch in die Erweiterung schlüpfen können.

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Zum anderen werden sich speziell Fans von Bloodborne und Dark Souls 3, die auch die Erweiterungen gezockt haben, neben einem sicher fantastischen Erlebnis auch an eines erinnern: An einen Grad der Herausfoderung, der das Hauptspiel bei weitem übertrifft.

FromSoftware-DLCs sind, und alles andere würde uns für SotE stark wundern und Hidetaka Miyazaki hat es bereits angedeutet, nochmal eine waschechte Hürde, an der wir uns ausprobieren dürfen. Und zuletzt kommt bei einem riesigen Spiel wie Elden Ring natürlich auch immer der Zeitfaktor hinzu, denn auch das ist gewiss, mal eben in ein paar Stündchen den DLC durchzocken, das ist (zum Glück) nicht möglich.

Wir sind gespannt, wie viele von euch Shadow of the Erdtree im Juni zocken und mit uns zusammen hoffentlich eine der besten Erweiterungen im aktuellen Jahr erleben.