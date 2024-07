Elden Ring-Fan findet nach 300 Stunden Spielzeit raus, wie er einen fiesen Gegner ganz einfach besiegen und sich eine richtig gute Rüstung schnappen kann

Mit diesem Trick lässt sich eine coole Rüstung ganz einfach abstauben.

Gerade entdecken viele Elden Ring-Spieler*innen die unzähligen Geheimnisse des DLCs Shadow of the Erdtree. Die meisten von uns kennen aber auch nach hohen Stundenzahlen immer noch nicht jeden Winkel des Hauptspiels oder jeden Kniff.

So berichtet ein Fan beispielsweise von einer Entdeckung, die er erst nach 300 Stunden gemacht hat: Die nervigen Wagen in den Gräbern lassen sich mit einem ganz einfachen Trick töten und einer droppt ein super starkes und stylisches Rüstungsset.

Elden Ring-Fan zeigt, wie wir eine großartige Rüstung super einfach bekommen

In den Heldengräbern im Hauptspiel von Elden Ring müssen wir ständig aufpassen, um nicht überrollt zu werden. So beispielsweise im Grab von Aurizas Helden auf dem Altus-Plateau. Der äußerst tödliche steinerne Streitwagen, der dort hin und her rollt, lässt sich nicht einfach bekämpfen, indem wir mit unseren Waffen draufprügeln.

Uns durch diesen Dungeon zu schlagen und ihn plattzumachen, kann ziemlich mühsam sein, aber nicht mit einem einfachen Trick, der hier im Video gezeigt wird. User pwnagemethodtv verrät dazu: "300 Stunden Elden Ring und ich hab das bisher nicht gewusst."

Schlüssel für den Trick ist wieder einmal ein Item, das sich für mehrere praktische Einsätze zweckentfremden lässt, nämlich Margits Kette (Mohgs Kette funktioniert genauso). Ist es ausgerüstet, lässt es sich, wie im Video gezeigt, auf den Boden knallen, um einen Flächeneffekt auszulösen. Dieser zerstört den Wagen völlig und ganz ohne die Laufarbeit.

Dabei droppt er ein unerwartetes und richtig gutes, komplettes Rüstungsset: nämlich die Baumwächterrüstung. Es handelt sich um eine richtig schicke goldene, schwere Montur. Sie gibt euch unter anderem einen erstklassigen Schutz gegen physische und Feuerattacken.

Eine andere Person ergänzt unter dem Video noch: "Ich habe fast 400 Stunden in dem Spiel und ich wusste das bisher nicht. ICH BRAUCHE DAS!!!!" Falls es euch auch so geht, verraten wir hier alles, was ihr wissen müsst.

Das ist Margits Kette

Margits und Mohgs Kette sind nicht nur praktisch für diesen einen Trick, sondern lassen sich auch nutzen, um die Geisterquellen (Jump Pads) im DLC zu aktivieren, ohne dass wir den zugehörigen Steinhaufen finden müssen:

Mehr zum Thema Die Jump Pads im Elden Ring-DLC könnt ihr mit einem simplen Trick freischalten, ganz ohne nervige Sucherei nach dem eigentlichen Aktivierungspunkt von Samara Summer

Eigentlich sind die Items dazu gedacht, um die entsprechenden Bosse zu stunnen. Margits Kette bekommen wir bei Patches in der Trübflusshöhle, nachdem wir ihn bekämpft haben und er zum Händler geworden ist.

Mohgs Kette können wir uns dagegen im Unterirdischen Reservat der Scham im Untergrund von Leyndell schnappen.

Übrigens gibt's das Rüstungsset natürlich auch, wenn wir den Wagen auf die vorgesehene Art ohne den Trick töten.

Kanntet ihr den Trick bereits und wusstet ihr, dass ausgerechnet dieser Feind die coole Rüstung droppt?