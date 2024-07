Legendärer Elden Ring-Spieler Let Me Solo Her demütigt jetzt den knallharten DLC-Endboss mit neuer Taktik und hilft anderen im Kampf

Let Me Solo Her hilft Elden Ring Shadow of the Erdtree-Fans jetzt beim Endboss des DLCs.

Elden Ring-Spieler "Let Me Solo Her" genießt innerhalb der Community Kultstatus. Der Spieler ist einst damit berühmt geworden, dass er einen der knackigsten Bosse des FromSoftware-Spiels, Malenia, im Schlaf besiegen kann und anderen Spieler*innen im Kampf hilft, wenn sie ihn herbeirufen.

Mit dem DLC Shadow of the Erdtree steht "LMSH" vor neuen Herausforderungen. Zum Release biss sich sogar der Malenia-Schlächter nach eigenen Angaben am finalen DLC-Boss die Zähne aus, bezwang den harten Brocken nach vielen Versuchen letztendlich aber doch.

Was ist neu? Nun bietet der nackte, nur mit einem Topf bekleidete Schwertschwinger anderen Shadow of the Erdtree-Spieler*innen seine Hilfe bei dem finalen DLC-Fiesling an (via Eurogamer).

Aus Let Me Solo Her wird Let Me Solo Them

Achtung, dieser Artikel enthält ab dieser Stelle Spoiler zum Endboss der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree.

Der berühmte Pottkopf hat bereits zum Release des DLCs seinen Namen geändert: Aus Let Me Solo Her wurde zunächst Let Me Solo Him, weil er Spieler*innen beim Shadow of the Erdtree-Boss Messmer unter die Arme griff.

Nun folgt ein erneuter Namenswechsel: Aus Let Me Solo Her/Him wird tadaaaaa... Let Me Solo Them, also "Lasst mich sie alleine besiegen", um den Namen mal etwas freier zu übersetzen. Der finale DLC-Boss Radahn besteht aus zwei unterschiedlichen Phasen (Radahn, versprochener Gemahl und Radahn, Miquellas Gemahl), deshalb der Plural.

Im unteren YouTube-Video seht ihr, wie Let Me Solo Them gegen den DLC-Endboss kämpft:

Besonders beeindruckend ist, dass Let Me Solo Them während des Kampfes im oberen Video nicht einen einzigen Treffer kassiert, wie ein Gott tänzelt er um die Attacken des Bosses herum, sodass es manchmal schwer fällt, dem Spieler inmitten des Effektgewitters zu folgen.

Als Waffen nutzt er diesmal mehrere Ameisenstachel-Rapiers (Antspur Rapier) und piekst Radahn damit zu Tode. In der zweiten Phase des Kampfes verlangsamt er seinen Feind zunächst mit Eis, ein weiterer Rapier löst Giftschaden aus.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist seit Juni 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie für den PC verfügbar. Die Erweiterung ist und bleibt der einzige DLC zum Open World-Abenteuer von FromSoftware, ist aber so groß, dass sie im Grunde als vollwertiges Spiel und einem Spiel gelten könnte.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr den finalen Boss von Shadow of the Erdtree schon geknackt, und falls ja: Wie lange habt ihr für den harten Brocken gebraucht?