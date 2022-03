Elden Ring legt laut Director Grundstein für weitere From Software-Titel

Die Faszination rund um Elden Ring lässt auch noch Wochen nach dem Release nicht nach. Der Erfolg des From Software-Titels ist so groß, dass zahlreiche Runen-Dealer auf eBay aus dem Boden schießen oder dreiste chinesische Entwicklerstudios die Bilder für ihre eigene Fake-App nutzten.

In einem neuen Interview (übersetzt durch FrontlineJP) sprach Elden Ring-Director Hidetaka Miyazaki nun über die Zukunft des Rollenspiels und was uns nach dem Release erwarten könnte.

Elden Ring hat großen Einfluss

Im Interview mit dem japanischen Magazin Weekly Famitsu wurde Miyazaki gefragt, ob Elden Ring einen Einfluss auf zukünftige Spiele von From Software und auch auf ihn haben wird. Zwar ist sich Miyazaki nicht ganz sicher über die Zukunft, aber er denkt, dass Elden Ring auf jeden Fall einen großen Einfluss auf kommende Soulslike-Titel haben wird.

Der Grund dafür sei die aktuelle Größe des Entwicklerteams. Nur mit so vielen Entwickler*innen war es überhaupt erst möglich, ein Projekt wie Elden Ring auf die Beine zu stellen. Sollte das Team seine Stärke beibehalten, hofft Miyazaki, dass auch in Zukunft anspruchsvolle Titel entwickelt werden können.

Das macht Elden Ring so besonders

Was bedeutet das für zukünftige Titel? Im Gegensatz zu anderen Genrevertretern wie Dark Souls oder Sekiro ist die riesige, offene Welt. Die einzelnen Areale wie unterirdische Dungeons können ohne zusätzliche Ladebildschirme betreten werden. Zuvor waren es nur einzelne Gebiete, die bereist werden konnten. Womöglich bedeutet die Aussage Miyazakis, dass in Zukunft noch mehr offene Spielwelten in From Software-Titeln zu finden sein werden.

Außerdem können sich Spieler*innen in Elden Ring mit einem Reittier fortbewegen. Das geht womöglich mit der großen, offenen Spielwelt einher. Zudem ist es seit Elden Ring möglich, einfache Sprünge auszuführen. Ob diese Features es in die kommenden Soulslike-Spiele schaffen werden, bleibt abzuwarten.

Welche Features aus Elden Ring würdet ihr euch für kommende From Software-Titel wünschen?