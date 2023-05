Nintendo geht nicht nur rechtlich gegen Leaks vor, jetzt meldet sich auch der Ex-Chef auf ungewöhnliche Weise zu Wort.

Wer im Netz unterwegs ist, sollte jederzeit bereit sein, sich Krog-Samen in die Augen und Ohren zu stopfen, denn seit dieser Woche geistern Zelda: Tears of the Kingdom-Leaks herum - potenzielle Spoiler inbegriffen. Aber die Leaker, die ganz frech vor aller Welt damit rausrücken, dass sie bereits zocken und Inhalte teilen, sollten vielleicht lieber vorsichtig sein, denn der ehemalige Nintendo of America-Boss rückt jetzt mit dem Masterschwert an.

Ex-Nintendo-Chef droht Leakern mit Filmzitat

Twitter-User iamhumanandiamagamer hat auf seinem Account ein Foto von einem Bildschirm gezeigt, auf dem die Tears of the Kingdom-Kachel auf dem Homebildschirm zu sehen ist. Ein Finger zeigt außerdem auf "Playing", obwohl das Spiel noch gar nicht erschienen ist. Der Kommentar dazu lautet simpel "lol". Aber wie wir wissen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Den Account braucht ihr nicht mehr zu suchen, denn er ist inzwischen gelöscht. Auf dem Twitter vom ehemaligen Nintendo of America-Chef Reggie Fils-Aimé finden wir den ziemlich wahrscheinlichen Grund dafür. Dieser hat nämlich den frechen Tweet retweeted und sich mit einem Zitat des Schauspielers Liam Neeson aus "96 Hours" (Taken) direkt an den User gewandt.

Damit diese Interaktion nicht verloren geht, hat Fils-Aimé einen Screenshot davon geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Übersetzt lautet seine einschüchternde Antwort in etwa:

Ich weiß nicht, was du willst. Was ich habe, sind ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir in einer sehr langen Karriere angeeignet habe, Fähigkeiten, die mich zu einem Albtraum für Leute wie dich machen.

Vorwürfe gegen Nintendo of America: Gegen Nintendo of America wurden in einem Report von Kotaku schwerwiegende Vorwürfe in Bezug auf das Arbeitsklima erhoben. Spieletester*innen, die über Subunternehmen engagiert wurden, sprachen über Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexuelle Belästigung. Hier könnt ihr euch über das Thema informieren.

Der erste Satz ist nicht direkt aus "96 Hours", Fils-Aimé hat ihn frei abgeändert, da es im Thriller an dieser Stelle um Lösegeld geht. Der zweite Satz ist allerdings direkt so aus Neesons einprägsamer Drohung übernommen. Zu diesem kommt es bei einem Telefonat mit dem Kidnapper seiner Tochter.

Mehr zum Thema: Zelda TotK wurde schon geleakt und wohl auch gecrackt von David Molke

Wenn ihr euch ohne Leaks auf Zelda: Tears of the Kingdom vorbereiten wollt, haben wir hier den neuesten Trailer für euch:

1:00 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Im oben verlinkten Artikel verraten wir euch mehr zu den Zelda-Leaks. Vermutlich sind physische Kopien des Spiels verfrüht in Umlauf gekommen. Aber nicht nur das: Der kommende große Switch-Titel wurde offenar auch bereits gecrackt und im Netz unter die Leute gebracht.

Nintendo geht natürlich nicht nur mit Filmzitaten, sondern auch rechtlich gegen die Hacker und Leaker vor. Und lange dauert es ja auch gar nicht mehr, bis wir alle legal spielen können. Am 12. Mai erscheint das Spiel.

Was haltet ihr von dieser Ansage?