Far Cry 6 lässt euch zwischen männlichem & weiblichen Charakter wählen

In Videospielen das Geschlecht des Charakters auszuwählen, ist zwar keine Neuheit mehr, aber trotzdem immer wieder gerne gesehen. Ließ uns Ubisoft bereits in Far Cry 5 und Far Cry New Dawn zwischen Frau und Mann wählen, wird sich das auch in Far Cry 6 nicht ändern. Und ein paar Unterschiede gibt es dennoch (via GamesSpot).

Spielt in Far Cry 6 als weibliche oder männlicher Dani Rojas

Bereits vor der Enthüllung beim Ubisoft Forward-Event war einiges zu Far Cry 6 durchgesickert. Nachdem der neueste Shooter-Teil offiziell angekündigt wurde, ist nun auch bekannt, dass unser Charakter Dani Rojas heißen wird und wahlweise als männlicher oder weiblicher Charakter spielbar ist. Damit behält Ubisoft die Geschlechterwahl wie bei Far Cry 5 und New Dawn bei, gibt der Hauptfigur aber wieder einen Namen.

Wer ist Dani Rojas? Unser wahlweise männlicher oder weiblicher Charakter ist auf der Insel Yara aufgewachsen, wird aber eher unfreiwillig in die Revolution hineingezogen. Er bzw. sie wird durch eine eigene Stimme und gezieltere Einsätze in Zwischensequenzen präsenter dargestellt, als es zuletzt in den Vorgängern der Fall war.

Far Cry 6 kommt am 18. Februar 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia und den PC auf den Markt. Außerdem erhalten die Next Gen-Konsolen ein kostenloses Upgrade. Alles weitere zur Far Cry 6-Enthüllung findet ihr in einem extra Artikel.

Und wer wissen will, was noch alles bei der Ubisoft Forward-Show gezeigt wurde, wird in diesem Artikel fündig:

Werdet ihr in Far Cry 6 einen weiblichen oder männlichen Charakter spielen? Und wie sehr würdet ihr diesen gerne anpassen können?