Far Cry 6 - So findet ihr alle Kampfhähne

Eine der interessantesten Nebenbeschäftigungen in Far Cry 6 sind die Hahnenkämpfe auf dem Montero Anwesen in Madrugada. Dort tragt ihr in Street Fighter ähnlichen Kämpfen mit euren gefiederten Freunden Duelle aus. Anfangs erhaltet ihr gerade mal einen höchstens noch für den Grill geeigneten Hähnchen. Damit ihr aber auch echte Schnabelgladiatoren in euren Reihen habt, sind wir für euch auf die Suche nach Federvieh gegangen.

Madrugada

Die vier Hähne im Gebiet der Monteros liegen recht nah beieinander.

1. El Ráton

Euren ersten Kämpfer erhaltet ihr direkt bei der Kampf-Arena in der Basis der Monteros. Redet dort mit dem Veranstalter direkt neben dem Ring und er überreicht euch den betagten Flattermann

2. Acero

An der östlichen Grenze der Stadt Verdera findet ihr den nächsten Kämpfer auf einem, wenig überraschend, Hühnerhof.

3. El Dorado

El Dorado ist einer der wenigen Hähne, die ihr durch eine Mission bekommt. Auf dem Montero Anwesen erhaltet ihr die Quest “Angespornt”, bei der ihr eine Höhle untersucht. Seht euch dort genau um und schnappt euch den Gockel.

4. El Águila

Auch der vierte Hahn ist nicht weit von der Hauptbasis entfernt. Ihr findet ihn im Süden auf einem Plateau. Springt am besten über der nahen Wetterstation ab und gleitet mit dem Wingsuit hinüber.

Valle de Oro

Auch hier werdet ihr wieder vier Gockel eurer Sammlung hinzufügen können.

5. Papacito

Diesen Hahn findet im Norden von Balaceras, im nördlichen Teil des Zoos, den ihr während einer Mission für die Máximas Matanzas betretet.

6. La Muerte Negra

In der Stadt Seganda in Cruz del Salvador. Am Rande der Stadt ist ein kleiner Hof. Nehmt euch vor dem Puma in acht, der dort auch gerade auf Geflügeljagd ist.

7. El Pico

Im Norden von Noventarmas. Hier gibt es keine Besonderheiten. Folgt einfach der Karte.

8. El Fénix

Im mittleren Teil von Barrial wartet der Kampf-Gockel in der Nähe der Hauptstraße.

El Este

Vier weitere aggressive Hähnchen warten auf euch im dritten Gebiet.

9. La Bala de Plata

Der Hahn befindet sich auf derselben Farm, auf der ihr zum ersten Mal Chicharrón trefft.

10. Hermoso

Auf einer der vielen Farmen in dem Gebiet nordöstlich der Hauptbasis.

11. El Huevo

In einem gut bewachten Gebäude in La Joya. Zieht euch mit den Kletterhaken nach oben, um einzubrechen.

12. El Gallo Magnifico

Ihr erhaltet den Hahn während der Mission-Kette für Petra Toca. Diese startet automatisch irgendwann, wenn ihr der Hauptquest in El Este folgt.

Esperanza

In der Hauptstadt von Yara findet ihr den letzten der 13 Gockel.

13. La Bestia Blanca

La Bestia Blanca findet ihr an der westlichen Küste von Esperanza. Dort in der Nähe ist auch eine Schatzsuche.

Was ist mit den letzten sechs Hähnen?

Falls ihr euch nun wundern solltet, warum immer noch sechs Gockel in der Kampfauswahl fehlen, dann solltet ihr einmal bei Ubisoft Connect vorbei schauen. Dort gibt es die übrigen Hähne. Diese kosten nicht einmal Credits, dennoch braucht ihr sie nicht, falls ihr es nur auf den Erfolg / die Trophäe abgesehen habt.

