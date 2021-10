Far Cry 6: QR-Code zeigt mysteriöses Video und könnte Free2Play-Multiplayer andeuten

In Far Cry 6 gibt es QR-Codes, die euch zu zwei versteckten Teasern führen. Die bleiben zwar reichlich mysteriös, regen aber natürlich auch gleichzeitig ordentlich die Fantasie an und sorgen für großes Rätselraten.

Möglicherweise handelt es sich bei dem einen Video um einen Hinweis auf eine Art Multiplayer-Ableger. Der andere Code dreht sich um die Netflix-Serie zum Blood Dragon-Spinoff.

Far Cry 6 enthält mysteriöse QR-Codes und das passiert, wenn ihr sie scannt

Darum geht's: In Far Cry 6 könnt ihr an diversen Stellen einige QR-Codes finden. Zum Beispiel prangt das schwarzweiße Code-Symbol auf haufenweise Kisten, gepaart mit der Zahl 1024. Den QR-Code könnt ihr tatsächlich auch außerhalb des Spiels einscannen. Wenn ihr das tut, werdet ihr zu einem mysteriösen Video geleitet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Das gibt es zu sehen: Das kurze Video zeigt eine Comicfigur, die aus einer Revolvertrommel besteht, eine stilisierte Karte, die an Far Cry 4 erinnert und den Angriff eines Tieres, das offenbar eine Art Panzerung trägt. Was genau es damit auf sich hat, bleibt natürlich unklar, aber es gibt einige Details die stutzig machen und für großes Rätselraten unter Fans sorgen.

Was könnte das bedeuten? Vor allem die Karte sorgt für Aufsehen. Die farbigen Pfeile könnten Spieler*innen darstellen. Im Koop von Far Cry 6 können aber nur zwei Menschen miteinander spielen, also könnte es sich hierbei um einen Hinweis auf einen größeren Multiplayer handeln. Möglicherweise sogar mit einer Art Battle Royale oder Free2Play-Aspekten.

Auch die Symbole auf der Karte, die Tiere zeigen, scheinen eine größere Rolle zu spielen. Ebenfalls interessant wirkt, dass der eine näher dargestellte Tierangriff offenbar von einem Tier erfolgt, das eine Rüstung trägt. Das Ganze könnte auch eine Art Strategie-Ansicht sein und eine Karte zeigen, auf der wir Tiere (mit Upgrades?) zur Verteidigung platzieren, um den durch rote Pfeile dargestellten Feinden Einhalt zu gebieten.

Weiterer QR-Code mit Blood Dragon-Bezug

Ein zweiter QR-Code hat mit der Netflix-Serie zum Far Cry: Blood Dragon-Ableger zu tun. Zum Season Pass von Far Cry 6 gehört auch ein Blood Dragon-Pack, in dem ein Roboter-Hund enthalten ist. Der trägt um seinen Hals einen weiteren QR-Code, den wir ebenfalls einscannen können. Der führt zu einer eigenen Webseite, auf der ein Puzzle wartet.

Den Ablauf des Ganzen könnt ihr euch hier anschauen:

Löst ihr das Puzzle, erhaltet ihr die Möglichkeit, folgendes, mehr oder weniger exklusives Artwork zur Netflix-Animeserie Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix herunterzuladen. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von Netflix mit Ubisoft, die lose auf dem kuriosen Standalone-DLC Blood Dragon zu Far Cry 3 basiert.

Wann geht's los? Es dauert nicht mehr lange: Far Cry 6 erscheint schon übermorgen, am 7. Oktober. Der neueste Ubisoft-Shooter kommt dann sowohl für PS4 und PS5 als auch für Xbox One, Xbox Series S/X und den PC auf den Markt. Der Preload ist bereits gestartet, falls ihr Far Cry 6 vorbestellt haben solltet.

Was vermutet ihr hinter dem mysteriösen Video mit der Karte samt Pfeilen und den gepanzerten Tieren?